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В клинике "Достар Мед", в Алматы, где погиб ребенок, выявлены нарушения

12.06.2018 17:00   1161   0

В алматинской частной клинике завершилась проверка комиссии после гибели ребенка, сообщает Комитет охраны общественного здоровья, передает Sputnik Казахстан.

«По результатам проведенной проверки обращение гражданки Павловой признано обоснованным, и материалы направлены в департамент внутренних дел Алматы для правовой оценки действий медицинских работников ТОО "Достар Мед" и принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.

При этом сообщается, что лицензии на занятие медицинской деятельностью, а также на использование психотропных веществ у клиники имеются.

«ТОО "Достар Мед" имеет государственную лицензию на занятие медицинской деятельностью, дата выдачи 01.03.2010, срок – бессрочный. Имеется государственная лицензия на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, срок действия лицензии – 24.08.2021», - сообщает комитет охраны общественного здоровья.

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Также сообщается как минимум об одном выявленном во время проверки нарушении, которое напрямую истории с гибелью мальчика не касается. Речь идет о недостающем документе для деятельности, связанной с переливанием крови.

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«В рамках проводимой внеплановой проверки в ТОО "Достар Мед" выявлено нарушение постлицензионного контроля, отсутствует приложение к государственной лицензии на вид медицинской деятельности по специальности трансфузиология (детская)», - говорится в ответе ведомства.

В связи с выявленным нарушением департамент составил протокол по статье «Незаконная медицинская деятельность» административного кодекса.

Напомним, что 27 марта после операции по удалению грыжи мальчику, которому не исполнилось и двух лет, стало плохо, а после он впал в кому, в которой пробыл около месяца. Умер ребенок 24 апреля.

Позже департамент охраны общественного здоровья инициировал проверку "Достар Мед".

Мать ребенка Росина Павлова рассказала, что вскрытие тела произошло в присутствии приглашенного независимого эксперта, сейчас родные ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

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