Н.Назарбаев ознакомился с реализацией пилотного проекта «Нурлы жер» в Актобе

Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства быстровозводимого одноэтажного и двухэтажного кредитного жилья в массиве «Нур Актобе», передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщалось ранее, глава государства приехал с рабочей поездкой в город Актобе.

Аким области Бердыбек Сапарбаев доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер», в рамках которых в 2017 году планируется обеспечить жильем более 1000 семей области.

Ознакомившись с ходом строительства жилья, президент отметил важность реализации жилищной программы «Нурлы жер» для населения Казахстана.

«Данная программа имеет большое значение в повышении благосостояния населения. Главная наша цель - создать необходимую инфраструктуру для комфортного проживания граждан и обеспечить их трудоустройство», - отметил Нурсултан Назарбаев.

В завершение президент Казахстана провел беседу с представителями строительных компаний, участвующих в реализации данного проекта.

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