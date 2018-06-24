Ночная футбольная лига среди госслужащих Казахстана стартовала в Астане

Первый регулярный казахстанский чемпионат среди госслужащих начался с ничьи между командами агентства по делам госслужбы и администрации президента

В Астане 23 июня стартовал футбольный аналог российской Ночной хоккейной лиги -QAZAQSTAN QYZMET CUP, Ночная футбольная лига, в которой «белые воротнички» из государственных органов и квазигосударственного сектора будут ежегодно выявлять сильнейшего на уровне регионов и на республиканском уровне.

Пилотный QAZAQSTAN QYZMET CUP стартовал на центральном стадионе страны «Астана-Арена» в субботу матчем между сборными агентства по делам госслужбы и администрации президента – эта игра завершилась вничью 2:2. После этого состоялось еще восемь матчей первого тура, в котором самую крупную победу со счетом 10:2 одержала команда министерства обороны над соперниками из министерства культуры и спорта.

Всего в турнире, который продолжится в понедельник, 25 июня, участвует 20 команд: предполагается, что госслужащие и сотрудники национальных компаний и институтов развития будут играть с понедельника по четверг в вечернее время – с 20-00 до 22-00. Все команды сыграют между собой в один круг, по результатам всех этих матчей, проходящих в мини-футбольном формате, определится первый победитель турнира.

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В этом же году организаторы турнира – министерство культуры и спорта, агентство по делам госслужбы и общественное объединение QAZAQSTAN SPORT LEAGUE -планируют провести Ночную лигу футбола Астаны, в которой будут выступать команды, составленные из работников городских государственных учреждений и дочерних столичных подразделений квазигосударственного сектора.

В следующем же году QAZAQSTAN QYZMET CUP охватит Алматы и областные центры республики, в которых будут проводиться аналогичные турниры – победители этих региональных турниров будут встречаться между собой в зональных соревнованиях. Их триумфаторы, в свою очередь, будут встречаться в Астане между собой в розыгрыше Суперкубка Казахстана. А победитель этого главного турнира Ночной футбольной лиги Казахстана будет участвовать в международных соревнованиях с триумфаторами аналогичных регулярных турниров среди госслужащих других государств.

Фото: QAZAQSTAN SPORT LEAGUE