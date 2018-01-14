Новая купюра 500 тенге: появился еще один правообладатель

Канадский фотограф Кейт Тестер написала в Facebook, что ей принадлежит изображение чайки на купюре 500 тенге. За последнее время это уже второй случай уличения в плагиате.

Пользователь Руслан Тусупбеков разместил на своей странице в Facebook скриншот поста канадского фотографа с фото чайки, которое подписано: «Мое фото. Мое искусство. Я достойна оплаты».

«Кэйт Тестер, фотограф из Канады, написала на своей странице в ФБ, что её фотография была использована на купюре. Вообще сюр какой-то. Как можно было запускать в оборот купюры после первого скандала? Да ещё так нагло себя вести? Имеются в виду представители Нацбанка. Понимают ли они, что фотографы в случае подачи иска в международный суд железно выиграют это дело? Страна, кроме потери денег, понесёт огромные имиджевые потери»,- написал Руслан Тусупбеков.

Напомним, новые банкноты номиналом 500 тенге были выпущены в обращение Национальным банком РК 22 ноября. Швейцарский фотограф Марсель Буркхард, который признал в изображении чайки на банкноте в 500 тенге свою фотографию, выложил в Facebook письмо в котором попросил Казахстан соблюдать авторское право. Позже стало известно, что автор чайки подарил себе казахстанскую купюру на рождество.

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