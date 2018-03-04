Новый город в Костанайской области предложили назвать Тобыл

Посёлку Затобольск в Костанайской области предлагают присвоить статус города и переименовать в Тобыл, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на заместителя акима Костанайского района Булата Бекенова. Соответствующие решение будет принято на собрании местного сообщества 18 марта.

Изменить статус населённого пункта и переименовать его предложила инициативная группа жителей посёлка Затобольска.

"В соответствии с действующим законодательном 18 марта этого года назначено собрание местного сообщества, на котором будет приниматься решение по этому вопросу. Предлагается назвать город Тобыл", – сообщил Булат Бекенов.

Замакима добавил, что в средствах массовой информации отмечается и название "Кұтты алап", которое тоже предлагается для рассмотрения.

"Но хочу отметить, что предложение выдвинуто одно – по переименованию города в Тобыл", – подчеркнул Булат Бекенов.

О том, что посёлку Затобольск в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города, заявлял аким области Архимед Мухамбетов.

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Фото: qostanay.tv