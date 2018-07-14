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Новый вид пособия появился в Казахстане

14.07.2018 17:35   726   0

С этого месяца в Казахстане вводится новый вид пособия опекунам совершеннолетних инвалидов первой группы, передает Хабар 24.

На такую помощь от государства всего по стране могут претендовать более 14 тысяч семей. Ранее пособие выплачивали родителям лиц с ограниченными возможностями до 18 лет.

Ежемесячное государственное пособие лицам, осуществляющим уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства, будет доступно казахстанцам уже с июля этого года. Его размер составит 1,05 от прожиточного минимума – это 29 699 тенге.

Обязательным условием является проживание инвалида и опекуна в пределах одного населенного пункта. При этом пособие не могут получать несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными и состоящие на учете в нарко- и психдиспансерах.

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Вопрос дня
В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?
  • 1. Да, в МФЦА созданы очень привлекательные условия

  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

  • 3. Нет, МФЦА не выдержит конкуренции с крупнейшими мировыми финцентрами

  • 4. Нет, в МФЦА нет привлекательных активов для иностранных инвесторов

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  • 2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле
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Сергей Лавров
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