Новый вид пособия появился в Казахстане

С этого месяца в Казахстане вводится новый вид пособия опекунам совершеннолетних инвалидов первой группы, передает Хабар 24.

На такую помощь от государства всего по стране могут претендовать более 14 тысяч семей. Ранее пособие выплачивали родителям лиц с ограниченными возможностями до 18 лет.

Ежемесячное государственное пособие лицам, осуществляющим уход за совершеннолетними инвалидами первой группы с детства, будет доступно казахстанцам уже с июля этого года. Его размер составит 1,05 от прожиточного минимума – это 29 699 тенге.

Обязательным условием является проживание инвалида и опекуна в пределах одного населенного пункта. При этом пособие не могут получать несовершеннолетние, лица, признанные недееспособными и состоящие на учете в нарко- и психдиспансерах.