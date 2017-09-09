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НПП «Атамекен»: Казахстан не готов к введению ОСМС

09.09.2017 11:40   644   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

НПП «Атамекен» предлагает отложить введение обязательного медицинского страхования до 2020 года. С такой позицией Палаты предпринимателей министерство здравоохранения не согласно.

С таким предложением выступила заместитель председателя правления Нацпалаты «Атамекен» Юлия Якупбаева в ходе «круглого» стола по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования в свете поручений, данных Главой государства на открытии сессии Парламента РК от 04 сентября 2017 года, который состоялся в столичном Центре материнства и детства.

«Мы считаем, что должна быть проведена проверка эффективности затрат на здравоохранение, которое сегодня идет, определить сколько средств идет на лекарства, технику. С тем, чтобы все эти пакеты были максимально прозрачными, чтобы мы видели, что деньги, действительно, следуют за пациентом, чтобы максимально был введен принцип электронного здравоохранения и электронный паспорт здоровья пациента», - отметила она.

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По ее данным, на сегодня охват медицинскими системами составляет всего лишь 54%, а охват медицинской техникой в регионах - на уровне 45-70%.

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«О каком сейчас переходе на повсеместное электронное здравоохранение, и о каком контроле качества услуг со стороны Фонда, прозрачности всех этих платежей мы будем говорить? Пока мы не готовы, к сожалению (к введению ОСМС – «Къ»). Мы обсуждаем эти вопросы с минздравом, есть соответствующие планы, которые заложены в программе «Денсаулык – 2020», но они все были рассчитаны до 2020 года. Поэтому для того, чтобы завершить все эти переходные периоды, для того, чтобы провести полный анализ необходим переходный период», - пояснила Якупбаева.

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Между тем, вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева подчеркнула, что основная причина внедрения ОСМС – это рост затрат на здравоохранение из-за роста численности населения в следствии улучшения основных демографических показателей (роста рождаемости на 10%, снижении смертности на 27%, увеличении продолжительности жизни до 72 года, средний возраст казахстанца составляет примерно 32 года). А также роста неинфекционных заболеваний (прежде всего сердечнососудистые заболевания и онкология) и инфляции и удорожания стоимости нового оборудования и лекарств.

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«Несмотря на более чем 4-х кратный рост номинальных расходов на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) с 209 млрд. тенге (2006 г.) до 884 млрд. тенге (2016 г.), уровень этих расходов по отношению к ВВП имеет негативную тенденцию снижения с 2,6% в 2009 году до 1,9% в 2016 году. Как следствие, сегодня дефицит финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет порядка 541 млрд. тенге или 38% от потребности», - сказала Актаева.

В частности, по ее словам, на 61 млрд тенге недофинансирована стационарная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичные медицинские услуги, на 51 млрд. тенге – консультативно-диагностические услуги, на 41,9 млрд тенге - амбулаторное лекарственное обеспечение, на 37 млрд тенге – онкологическая служба.

При этом она отметила, что для качественных изменений необходимо дополнительно 316 млрд. тенге на цели обновления основных средств и повышения социального уровня медицинских работников.

В результате, население вынуждено платить за медицинские услуги, декларируемые как бесплатные. При этом доля «карманных» платежей населения в структуре общих затрат на здравоохранение увеличилась с 31% (в 2011 году) до 39% (2015 году). При этом в странах Европы доля «карманных» расходов составляет 16,3%, в странах ОЭСР 19,6%.

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«Казахстан и далее будет неизбежно сталкиваться с проблемой финансового обеспечения постоянно растущей потребности в медицинской помощи, которая обусловлена ростом численности населения, особенно детей и граждан старше 60-ти лет, которые являются наиболее активными потребителями медицинских услуг. В этой ситуации внедрение ОСМС позволит привлечь дополнительные ресурсы на развитие здравоохранения, сдерживать рост бюджетных расходов, а также снизить «карманные» платежи населения через механизм страхования финансовых рисков в связи с болезнями», - резюмировала вице-министр здравоохранения.

Справка:

По данным ФСМС, на 7 сентября 2017 года, отчисления и взносы работодателей и индивидуальных предпринимателей в НАО «Фонд социального медицинского страхования» составили около 7,2 млрд. тенге, что соответствуют прогнозным ожиданиям Фонда социального медицинского страхования на текущий период.

По уплате отчислений и взносов лидируют города Алматы и Астана, а также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

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