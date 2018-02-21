Нурлан Нигматулин отчитал нового министра труда и соцзащиты

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе рассмотрения в Мажилисе проекта закона по вопросам занятости и миграции населения, рекомендовал Министерству труда и соцзащиты населения выработать четкие критерии и показатели для определения конечного результата деятельности частных агентств по трудоустройству.

«Надо Вам самой разобраться до второго чтения. Вы сейчас вы аудитории говорите, здесь половина слушает Вас и не может понять. Есть критерий «длительность трудоустройства». Вы объявили – это 6-месячный срок. Понятно, что контроль будет осуществляться через пенсионные отчисления. Так вот Вы сами эти критерии четко пропишите, разберитесь и доведите, чтобы простому человеку было понятно, частным агентствам по трудоустройству. Им тоже эти правила должны быть понятны. Хорошо? Ко второму чтению должна быть четкая ясность», - сказал Нигматулин.

Требует проработки до второго чтения, по мнению спикера, и норма проекта закона, по которому Центры занятости могут снять с учета безработного, если он дважды отказался от предложенных вариантов подходящей работы.

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«Касательно критерия по подходящей работе. Подходящей, согласно действующего законодательства, является работа, которая соответствует квалификации, трудовому стажу, опыту работы, состоянию здоровья, режиму работы, транспортной доступности рабочего места. То есть совокупность всех этих критериев и определяет подходящую работу, то есть, если по состоянию здоровья работа ему (безработному – «Къ») не подходит, то это не будет формулироваться как неподходящая», - сказала министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

Однако Нурлан Нигматулин отметил, что закон должен учитывать все стороны данного процесса.

«Есть разные категории людей. Кто-то целенаправленно обращается в Центры занятости, трудоустраиваются и работают, но есть и такие, что какую работу им не предложи, они всегда найдут повод отказаться. Нельзя исключать и того, что среди чиновников найдутся недобросовестные люди, которые специально будут предлагать тот или иной заведомо неприемлемый вариант работ, зная, что они будут отказываться. Два дня снял с учета и тем самым обеспечивает 100% занятость. Мы должны продумать и исключить и такую вероятность. Мы должны работать с законом таким образом, чтобы он учитывал все стороны процесса… Отполированная отчетность о занятости населения никому не нужна», - сказал он и предложил отработать эту норму до второго чтения.

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Между тем, министерство труда и соцзащиты населения в рамках представленного проекта закона предлагает разделить безработных на три категории: легкотрудоустраиваемые, среднетрудоустраиваемые и тяжелотрудоустраиваемые в зависимости от пола, опыта работы, квалификации, возраста, длительности пребывания в статусе безработного. Будет также сделана градация «город-село», и в зависимости от категории безработного будем устанавливать стоимость услуг частных агентств занятости.

«Тариф предлагается устанавливать в процентах от среднемесячной зарплаты по стране, по аналогии как сегодня устанавливается от заработка за первый месяц работы для трудоустраиваемого. Различные варианты на сегодня просчитаны, совместно с НПП «Атамекен». Но этот тариф должен быть оптимальным между возможностью бюджета и необходимостью стимулирования ЧАЗов к взаимодействию с Центрами занятости по трудоустройству этой категории граждан», - резюмировала министр.