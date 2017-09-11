Нурсултан Назарбаев: «ЭКСПО-2017 - большое достояние, уникальный опыт»

Астана прощалась с EXPO. Последний день международной специализированной выставки запомнился толпой народа, который, боясь не успеть, повалил в павильоны иностранных государств. За эти два дня выставку посетили свыше двух ста тысяч человек.

Выступая на церемонии закрытии EXPO 2017, Нурсултан Назарбаев отметил, что выставка стала «феноменом, определившим дальнейшее инновационное развитие Казахстана».

«Нашей столице Астане в следующем году исполнится всего 20 лет. Мы провели много мероприятий, прошли через целый ряд кризисов. И вот, соперничая со 160-ю государствами, мы смогли выиграть проведение EXPO-2017. Теперь через 90 дней, - а, вы помните, я за этой трибуной стоял 10 июня (день открытия EXPO – прим. авт), - мы приходим к финишу. Успешное проведение выставки EXPO-2017 стал результатом синергии Астаны и всего Казахстана. Она оказала положительный мультипликативный эффект и дала толчок к дальнейшему развитию экономики нашей страны. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на поставку товаров и услуг на сумму 640 миллиардов тенге. Десятки тысяч людей получили работу, достойную зарплату. Заметное оживление получили туристические центры Казахстана. Спрос на услуги туроператоров повысился почти в два раза. Количество субъектов предпринимательства в Астане увеличилось практически на 200 процентов» - упомянул глава государства.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия EXPO-2017

По мнению Назарбаева, именно благодаря выставке, Астана стала обладателем номинации «Город будущего», по версии журнала National Geographic, а Казахстан вошел в список стран, которые стоит посетить туристам, по версии газеты New York Times.

Президент Казахстана считает, что выставка дала мощный стимул культурному развитию столицы в частности, и всего Казахстана в целом. Впервые Астана стала центром притяжения не только для официальных делегаций и бизнеса.

«Ежедневно столица страны наполнялась звуками и красками культур со всех уголков света, на что насмотрелись наши граждане, жители столицы. Здесь соприкасались древние традиции и современность, создавая неповторимую атмосферу подлинного праздника творчества и созидания» - сказал президент.

И тем не менее, EXPO 2017 – это не только культура и этнофестивали. Обилие «зеленых» технологий, представленных на выставке, вселили уверенность в том, что экономика без нефти – возможна.

«Энергия будущего - это одна из глобальных тем и для современности, и для будущего всего человечества. Выставка стала символическим мостом для передовых идей и технологий. EXPO позволило выработать реальные рекомендации по решению проблем современности в сфере энергетики. Они воплотились в соответствующий манифест, который стал итогом интеллектуальных встреч выставки EXPO-2017. Проведение EXPO еще раз показало приверженность нашей страны идее развития зеленых технологий. Уверен, что наша выставка внесла свой уникальный вклад в глобальное развитие чистой энергетики во всем мире», - заявил глава государства.

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Нурсултан Назарбаев считает, что EXPO-2017 останется не только в воспоминаниях.

«ЭКСПО-2017 оставит нам большое достояние, уникальный опыт, который поможет открыть новые горизонты инновационного развития. Инфраструктура выставочного комплекса будет эффективно функционировать и после выставки. «Нур Алем» и ряд других павильоны будут сохранены как музей» - пояснил президент.

Площадка выставки будет превращена в мощнейший финансово-технологический центр притяжения инвестиций и технологий.

«Международный финансовый центр «Астана» должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций, занять достойное место в международной финансовой системе. Создаваемый международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиций будет способствовать глобальному устойчивому развитию, продвижению зеленых технологий. Международный технопарк IT-стартапов станет площадкой для привлечения предпринимателей и инвесторов со всего мира. Так выставочный комплекс будет дальше служить задачам инновационного устойчивого развития. Приглашаю всех к активному сотрудничеству в работе новых центров. Этим я официально объявляю о закрытии выставки», - заявил Назарбаев.

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Церемония закрытия выставки завершилась несколько неожиданной аллегорией. Мальчик-казахстанец на сцене Конгресс-центра прикосновением руки замкнул «живую цепь» и передал чистую энергию, как эстафету последующим странам, где будет проводиться EXPO.

Закрытие выставки EXPO 2017 можно увидеть здесь.