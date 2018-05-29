Нурсултан Назарбаев о коррупции: «Следует решить вопрос зарплаты госслужащих»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбев на встрече с председателем агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, говоря о коррупции, заявил, что «следует решить вопрос зарплаты госслужащих», сообщает пресс-служба Акорды.

«Необходимо усилить работу по борьбе с коррупцией во всех сферах. Во-первых, нужно проводить соответствующий мониторинг и продолжать деятельность по переводу государственных услуг в цифровой формат. Во-вторых, следует решить вопрос заработной платы государственных служащих. В-третьих, важно повышать ответственность руководства», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Представитель АДГСПК РК Алик Шпекбаев предоставил отчет главе государства о проводимой агентством работе в сфере государственной службы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупции. Президент был проинформирован о ходе реализации пилотного проекта по внедрению факторно-балльной системы оплаты на государственной службе.

Алик Шпекбаев также представил информацию о предпринимаемых мерах по реализации антикоррупционной политики и результатах ее оценки со стороны международного экспертного сообщества. По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

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