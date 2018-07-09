Образование, газ, венчурное финансирование: Нурсултан Назарбаев подписал ряд законов

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал несколько законов. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования».

Закон направлен на совершенствование системы послесреднего, технического и профессионального образования.

Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения», направленный на совершенствование законодательства в сфере газа и газоснабжения.

Также президент Казахстана подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам венчурного финансирования», направленный на совершенствование механизмов финансирования рынка новых технологий.