Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем Астаны

Глава государства Нурсултан Назарбаев поблагодарил казахстанцев за участие в строительстве Астаны.

«Мы построили Казахстан, мы построили замечательную столицу - Астану. Это был труд всех казахстанцев. Это была вера всех казахстанцев в будущее. Я благодарен всем за поддержку этой идеи. Мы смогли построить столицу, будем теперь отмечать ее 20-летие. Я желаю всем астанчанам, всем казахстанцам добра, благополучия и новых свершений в нашем поступательном развитии страны», - сказал Нурсултан Назарбаев в видео, опубликованном на официальной странице пресс-службы Президента РК в Инстаграме.

А в адрес Главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления от глав и правительств других стран по случаю 20-летия Астаны и дня рождения Нурсултана Назарбаева.