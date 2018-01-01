Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с новым 2018-м годом

Президент РК поздравил казахстанцев с Новым 2018-м годом.

«Дорогие соотечественники, мы с радостью встречаем Новый год в нашем большом общем доме - Республике Казахстан. Этот светлый праздник дарит нам тепло общения с родными, близкими, друзьями, коллегами. Сегодня каждый из нас подводит свои итоги, загадывает желания, строит планы на будущее. Эти мгновения уходят в историю 2017 года. Мы прожили его очень насыщенно, динамично, ярко», - сказал Президент. Как отметил Глава государства, в каждой казахстанской семье были моменты радости, которые запомнятся на всю жизнь.

«Восторг и восхищение переполняли нас на спортивной арене зимней Универсиады Алматы. Мы заглянули в интересное будущее в павильонах Международной выставки «ЭКСПО-2017», которая подняла уровень нашей страны, знания Казахстана на более высокий уровень и останется в памяти казахстанцев, нашей истории. Казахстан обрел большую известность и уважение в мире. Наши усилия в Совете безопасности ООН в рамках Астанинского процесса содействовали укреплению мира и урегулированию сирийского кризиса», - цитирует МИА «Казинформ» главу государства.

С 1 января 2018 года размер МРП увеличился на 6%

«Казахстан достиг важного рубежа - родился 18-миллионный житель страны. Это исторически значимое событие, демонстрирующее успешное развитие независимого Казахстана. В уходящем году мы делали все, чтобы укрепить позитивные перемены во всех сферах жизни наших граждан. Как вы помните, конституционная реформа усилила роль Правительства и Парламента, введены новые индустриальные проекты, набирают силу транзитный потенциал и цифровизация страны. Увеличились пенсии и другие социальные выплаты. Все это весомые достижения страны, заслуга каждого из нас», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Он поблагодарил всех казахстанцев за проявленное единство, согласие, энергию и труд.

«Лишь совместными усилиями мы достигнем новых вершин. Уважаемые казахстанцы, в наступающем году мы продолжим курс перемен, созидающих процветающий Казахстан. Начнет свою деятельность Международный финансовый центр «Астана». Знаковым событием станет 20-летие нашей прекрасной столицы - главного символа достижений и побед нашей страны», - продолжил глава республики.

«Дорогие друзья, совсем скоро в наши дома войдет новый, 2018-ый год. Пусть в наступающем году в каждой казахстанской семье царит мир, пребывает добро и благополучие. От всей души желаю вам счастья, здоровья, процветания! С Новым годом!» - заключил президент.

На сколько повысились пенсии казахстанцев с нового года?