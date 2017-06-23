Нурсултан Назарбаев принял участие в V всемирном Курултае казахов

Выступая перед собравшимися, Глава государства поприветствовал всех участников Всемирного Курултая, прибывших в Астану из 39 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул успехи и реформы, осуществленные в Казахстане за 25 лет с момента проведения первого Курултая.

Президент Казахстана также отдельно остановился на шести проектах, реализуемых в рамках духовной модернизации, в том числе: переход казахского алфавита на латиницу, перевод 100 лучших учебников гуманитарного направления, проекты «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».

Глава государства, отметив важность поддержки соотечественников со стороны государства и казахстанского общества, поручил создать фонд «Отандастар».

-Фонду совместно с Всемирной Ассоциацией казахов необходимо определить мероприятия для поддержки соотечественников и разработать соответствующую комплексную программу, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава государства поручил усилить работу посольств по подготовке документов и консультированию переселенцев в Казахстан.

-Вместе с тем, необходимо обеспечить поддержку молодежи. Поручаю Правительству увеличить квоту на обучение в высших учебных заведениях для наших соотечественников из-за рубежа в 2 раза. Правительству следует проработать вопрос организации обучения наших соотечественников за рубежом на родном языке, - сказал Президент Казахстана.

Также Глава государства дал поручения: проработать вопрос трансляции государственных телеканалов и распространения печатных изданий в соседних странах, создать механизм привлечения и адаптации талантливых и квалифицированных специалистов из числа соотечественников, принять меры по формированию благоприятных условий проживания и обеспечению работой людей, принявших участие в программе переселения из южных регионов в северные области страны.

В конце вступительной речи Нурсултан Назарбаев предложил участникам Курултая совершить экскурсию по Астане и посетить специализированную выставку «ЭКСПО-2017».

В завершение Курултая Президент Казахстана обратился к соотечественникам, находящимся за рубежом, призвав их всегда любить и не забывать свою Родину.

- Будет правильно, чтобы зарубежные казахи чаще приезжали в страну и укрепляли связь с родной землей. Где бы вы не находились, всегда храните Казахстан в своем сердце. У нас всех одна историческая Родина – Казахстан, - заключил Глава государства.