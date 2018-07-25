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Общественники отстаивают права оставшихся без рефинансирования ипотечников

25.07.2018 18:46   658   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

Уже с 2015 года деньги выделены от государства (на помощь заемщикам по ипотечным займам), но к сожалению, некоторые банки до сих пор не работают, и люди не могут получить положенное рефинансирование в рамках государственных программ. При этом банки спокойно готовят людей на выселение, считает председатель ОО «Обеспечьте народ жильем!» Сулубике Джаксылыкова.

«Мы требуем Тереньтева отправить в отставку потому, что он раньше вмешивался, говорил, что приостановим (выселение), будем действовать, чтобы предоставлялось рефинансирование в рамках государственных программ. На сегодняшний день он стал нам отвечать, что не имеет права вмешиваться. Как это так? Национальный банк не имеет права вмешиваться? Государственные деньги выделили, банки заявки подали, сколько у них проблемных заемщиков, столько им денег и выделили. В конечном итоге остались заемщики без рефинансирования. Куда они (БВУ) деньги дели? Вместо того, чтобы привлечь банки к ответственности они прикрывают их незаконные действия. Деньги выделяются, но до нас они не доходят. Нацбанк вместо того, чтобы со всем этим разбираться – они вот что делают, официально заявили, что не имеют права вмешиваться», - возмущается глава общественного объединения.

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После запуска программ в ОО осталось около 200 человек, но по Алматы таких объединений около 10.

«В нашем объединении после подписания двух программ, осталось около 200 человек. Сюда пришли люди с наиболее острыми проблемами, остальные еще дожидаются и надеются, что по второй программе пройдут. Это только в нашем объединении. По городу работает около 10 таких объединений и в каждом не меньшее число людей. У нас у четверых человек наиболее острая ситуация – их выселяют из жилья. Банк перевел их жилье на свой баланс, теперь банк не рефинансирует в рамках программы, хоть это и предусмотрено, а просто забирает через суд. Банкам не выгодно – например, сейчас квартира стоит 12 млн тенге, а долг – 4 млн. Вот и не рефинансируют. А в рамках государственной программы сумма основного долга рефинансируют под 3%», - считает она.

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Люди пострадали в основном от действия пяти казахстанских банков.

«В нашем объединении люди пострадали от «Народного банка», «Банка Центр Кредит», «Форте банк» - по поводу него мы на прошлой неделе аж к руководству съездили с делегацией в 30 человек, руководство сказало, что решаем, не проблем и якобы виноват Алматинский филиал. Еще остро вопрос стоит с «Kaspibank» - вообще отказываются рефинансировать людей. Еще есть случаи с «Астана Ипотека». В общем 5 банков. Люди не могли платить по ипотеке, шла пеня, банки выставляли квартиры на торги, из-за отсутствия участников торги объявлялись недействительными, после этого банк забирал жилье на баланс, на что, собственно имел право. Но в 2015 году в сентябре были внесены изменения в программу, чтобы людям возвращали право собственности. Но, к сожалению. До сих пор не возвращают», - отметила Сулубике Джаксылыкова.

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Кроме того, и в судах удовлетворяют в основном, требования банков, а не ипотечных заемщиков.

«В последнее время судьи, игнорируя программу, начали удовлетворять исковые требования банков, мы, когда ездили в Астану, мы заехали и в верховный суд. К нам вышел заведующий секретариата по гражданским делам, и она была в шоке от того, что вместо того чтобы судьи обязывали банки рефинансировать, они отказывают. Такие акты взяты на контроль и председатель верховного суда Асанов своим представлением будет их все отменять. У нас много таких постановлений», - заключила она.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА

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Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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