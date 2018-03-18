Общественный фонд призывает прекратить спекуляции по ситуации с мальчиком из ЮКО

Председатель Исполнительного комитета общественного фонда «Дом мамы» Анар Рахимбаева в воскресенье призвала прекратить спекуляции вокруг ситуации с семилетним мальчиком из Южно-Казахстанской области.

Напомним, ранее о неоднократном изнасиловании и избиении семилетнего ребенка из села Абай ЮКО со стороны старшеклассников соседней школы заявила бабушка мальчика. В министерстве образования сообщили, что экспертиза не подтвердила факта изнасилования.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева заявила, что возьмет дело мальчика под личный контроль. Она сообщила, что бабушка мальчика обращалась по таким фактам и в 2016 году, ребенок был перевезен в Астану, а сама ситуация стала предметом широкого обсуждения в прессе и в соцсетях.

«Данную ситуацию необходимо решать в правовом поле, очень много мэсседжей в данной ситуации, прошу всех успокоиться и перестать спекулировать», - сказала Рахимбаева на брифинге 18 марта.

По ее словам, мама мальчика, которую якобы не могли найти долгое время, находится сейчас в одном из кризисных центров Дома мамы вместе со своим ребенком, при этом сама Рахимбаева является их общественным представителем и доверенным лицом.

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«Я с ней нахожусь уже три дня, общаюсь, я хотела бы немножко рассказать о ней самой, - продолжила глава исполкома ОФ. - Семья – этнические казахи, приехавшие из Узбекистана. Мама мальчика - единственный кормилец в семье, вынуждена работать с 14 лет… она оставила ребенка бабушке и поехала в город Алматы. Ребенок остается с родной бабушкой. Конечно, комментируя данную ситуацию, она в очень тяжелом состоянии, она в ужасе от сложившейся ситуации», - добавила она.

По ее заверению, мать и ребенок «находится и будет находится под защитой государства».

«Единственное - мы тоже усилили охрану нашей службы безопасности», - подчеркнула Рахимбаева.

По ее словам, мать ребенка планирует в понедельник вылететь в Алматы, где будет размещена вместе с сыном в одном из аналогичных кризисных центров Дома мамы.

«Все действия будут производиться под надзором прокуратуры», - подчеркнула Рахимбаева.

По ее словам, в настоящее время решается вопрос проведения экспертизы с привлечением международных экспертов, причем согласование проведения такой экспертизы пройдет в ближайшие дни.