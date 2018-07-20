Очевидец о нападении на Дениса Тена: «Никто не думал, что он умрет»

Как оказывали первую помощь Денису Тену рассказала очевидец трагедии, передает Tengrinews.kz.

Женщина-очевидец трагедии вспоминает, что в это время она выходила из магазина, когда увидела трех-четырех человек, которые стояли и звали на помощь.

«Они просили воды, потом один молодой человек воды принес. Парень потом рассказывал, что сидел в машине и видел как трое дрались, потом один упал. Он вышел помочь и вызвал сразу скорую помощь», - рассказывает она.

Женщина также рассказала, что возле авто лежал техпаспорт, по нему все и узнали, что пострадавший - Денис Тен.

«Когда скорая забирала, у него правая нога вот такая толстая стала. Быстро опухла, здесь много крови было, но никто не думал, что он умрет. Он сидел вон в том ресторане, оттуда прибежал официант, водку принес промывать раны. Он с друзьями сидел, машина через дорогу стояла, друзья сказали, что через 10 минут вышли. Когда скорая забрала, он дышал», - рассказала очевидец.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля на 26-м году жизни в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения.

Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

В 15:00 он поступил в Центральную городскую клиническую больницу с ножевым ранением, которое получил при попытке предотвратить кражу зеркал с собственной автомашины. Врачам не удалось спасти спортсмена. Он умер от большой потери крови.

Позже МВД сообщило, что в Алматы задержан один из двоих подозреваемых в убийстве.

«По факту убийства Дениса Тена, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, лица, причастные к совершению преступления, установлены».

Затем министерство ориентировало весь личный состав на поиск второго подозреваемого.

«Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тен ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел», - сообщили в МВД.

Фото: Reuters