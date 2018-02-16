Охранник Татишева рассказал в суде подробности убийства банкира

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области начался допрос свидетелей по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве банкира Ержана Татишева по заказу Мухтара Аблязова.

Свидетель Сергей Козлихин сообщил об обстоятельствах пребывания в июне 2017 года в Казахстане, где ему стало известно из СМИ о задержании Муратхана Токмади, с которым он знаком лично. При этом он отметил, что сомневается в случайности смерти Татишева, у которого он работал охранником.

Свидетель пояснил, что в ходе следствия в 2004-2005 гг. Муратхан Токмади оказывал на него давление, чтобы он взял вину за убийство Ержана Татишева на себя, а также описал обстоятельства, при которых погиб банкир Татишев.

Как рассказал Сергей Козлихин, который в 2004 году занимал должность инспектора личной охраны Ержана Татишева, за день до убийства была оговорена дата выезда на охоту, куда должны были отправиться Ержан Татишев и Муратхан Токмади.

"18 декабря 2004 года, ближе к 15-16 часам, наш начальник личной охраны поставил задачу, что мы в 4 ночи выезжаем на охоту в Жамбылскую область в составе двух автомобилей Toyota Land Cruiser и Mitsubishi, и что с нами выедет Муратхан Токмади. К 20 часам мы поехали готовить машины, вооружение и технику. Ночью приехали к Татишеву Ержану. В 4 утра он спустился вниз. Токмади еще не было на месте, он прибыл на пять минут позже. Токмади предложил, что с нами еще один человек и начал звонить этому человеку. В этот момент Татишев сказал, что нет, он не поедет. Токмади начал настаивать, но Татишев ответил резко. После этого мы начали движение в сторону Кордая. За рулем Land Cruiser находился я, на пассажирском сидении спереди - Татишев, сзади - Токмади", - рассказал Сергей Козлихин.

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Однако выехав за пределы города, Татишев сел на заднее сиденье авто, а Токмади на переднее, чтобы освещать дорогу фонарем. По пути Татишев поменялся местами с водителем, так как видел, что ему трудно управлять автомобилем. Козликин пересел на переднее сиденье.

"Позже встретили пару волков, по которым, высунувшись с люка авто, Токмади произвел несколько выстрелов из своего ружья марки "Тигр", однако не попал по ним из-за сильной тряски движущейся автомашины. В тот момент он увидел перед собой яму и попросил Татишева снизить скорость и занес ружье в салон автомашины. В это время машина наехала на яму, от которого он ударился об угол люка, отчего его откинуло на заднее сиденье. Он стал держаться за голову", - отметил в суде свидетель.

После этого Татишев дал указание зарядить картечью его ружье. Он видел, как Татишев взял с заднего кармана переднего пассажирского сиденья коробку с патронами и передал их Козлихину. Высунув ружье с водительского окна, Татишев произвел пару выстрелов в сторону убегающего волка, но не попал. Тогда Татишев попросил Токмади взять ружье и произвести выстрелы с люка.

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"Было видно, что Токмади ружье принял. Говорить о том, что ружье было на предохранителе, я не могу. Через 2-3 секунды я слышу с задней стороны звук выстрела. Естественно, я начал поворачиваться и вижу, что тело Татишева вытянулось, и он падает на руль. Я развернулся и вижу Токмади с ружьем, он сидит не слева, а немного правее за мной", - рассказал Козлихин.

После остановки автомобиля Козлихин предпринял меры для помощи Татишеву, однако было уже поздно.

Напомним, в Таразе проходит судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве банкира Ержана Татишева. Ранее подсудимый полностью признал свою вину.