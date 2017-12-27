Около 200 пассажиров вывозят поездами из снежного плена в Таразе

Заставших в Таразе пассажиров автобуса отправят до места назначения поездами, сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог Южно-Казахстанской и Джамбульской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения», - отметили в пресс-службе компании.

Со станции Джамбул (Тараз) производится вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать, пишет Sputnik Казахстан.

«Пассажиры будут распределены по поездам. №21 - «Семипалатинск-Кызылорда», №55 - «Кокшетау-Кызылорда», №23 - «Алматы-Актобе», - уточнили в АО «Пассажирские перевозки»

Как отметили в пресс-службе, структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.