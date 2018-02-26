Около 45% школ республики не оснащены предметными кабинетами, лабораторным оборудованием и интернетом. Учителя этих школ остались со старыми методами работы – бумажной наглядностью, мелом и словом учителя. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщила в Мажилисе в ходе «круглого» стола «Актуальные вопросы среднего образования» депутат Мажилиса Наталья Жумадильдаева.

По ее словам, учебник для казахстанской школы был и остается основным средством обучения.

«Но насколько хорош учебник по обновлённому содержанию? Не должен учебник быть скандальным, нашумевшим! Не должен учебник быть с ошибками и опечатками, потому что, во-первых, тратятся огромные деньги на методологию, на экспертизу. И если мы говорим об экспертизе, то мы должны сказать, что апробация в 30 пилотных школах идет в течение года. Но уже через полгода начинается экспертиза учебника, когда апробационный момент еще не завершился. Может быть, проблема кроется там? - задалась она вопросом.

В свою очередь вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что 1, 2, 5 и 7 классы уже перешли на обновлённое содержание. На сегодня 42% детей учатся по обновленным программам.

МОН: Школьные учебники будут печатать только при изменении госстандарта

В этой части он напомнил, что программа Назарбаев интеллектуальных школ в общеобразовательных школах в рамках обновлённого содержания не внедряется. В школах внедряются адаптированные программы по опыту и принципам НИШ.

«Было 16 контрольных школ, и мы провели мониторинг, и мы увидели, что программы по обновленному содержанию в два раза повышают успеваемость», - сказал чиновник от образования.

Министерством также, по его словам, проведена исчерпывающая работа по нормативному сопровождению – был утвержден Государственный общеобразовательный стандарт, утверждены типовые учебные планы и типовые учебные программы. Учебники проходят 5-ступенчатую экспертизу.

«Портал «Общественная экспертиза» работает. В день до 20 тысяч посещений бывает. Этот сайт становится самым посещаемым в Казахстане. Это говорит об обратной связи с родителями. Мы изменили порядок предметной экспертизы и если раньше предметники собирались, проводили анализ по учебнику, потом уезжали и думали, насколько их предложения учтены, то сейчас внесли изменения. На днях будет проводится вторая экспертиза и те предметники, которые рассмотрели в декабре эти учебники и дали свои замечания, сейчас в феврале приедут сюда и посмотрят насколько их замечания учтены», - пояснил вице-министр образования.

Казахстанские учителя хотят выходить на пенсию по выслуге лет

Также, по его словам, исключено обязательное приобретение учебников для определенного класса раз в 4 года.

«Книги будут издаваться только тогда, когда существенно меняется государственный общеобразовательный стандарт. Если ГОСО не меняется, то книги не должны перепечатываться, если, конечно, книга в состоянии его использования», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

С этого года издательства будут обязаны прилагать к учебнику QR-код для доступа к электронной версии учебника, чтобы родители могли скачать код и пользоваться им.

Между тем, по данным министерства образования, в рамках обновления содержания среднего образования разработан и внедрены учебники и УМК для 1,2,5 и 7 классов. В 2018-2019 учебном году будут внедрены учебники и УМК для 3,6 и 8 классов. на уровне начального образования вводится единые базовые учебники. В настоящее время на портале «Общественная оценка» размещены макеты учебников для 3, 6 и 8 классов, проводится их апробация.