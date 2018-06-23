Около 600 детей ежегодно заболевают онкологией в Казахстане

В Республике Казахстан диагноз злокачественное новообразование (ЗНО) ставится в среднем около 600 детям ежегодно впервые. В среднем за год в республиканских центрах проходят лечение около 5 тыс. детей с злокачественными новообразованиями. Об этом сообщает пресс-служба Научного центра педиатрии и детской хирургии (НЦПДХ).

«Достижения оказания онкогематологической помощи детскому населению в РК за последние 25 лет приблизились к мировым результатам лечения. Так в РК выздоравливают около 80% детей с острым лимфобластным лейкозом», - начала свое выступление на конференции «25 лет развитию детской онкогематологической службы: достижения и перспективы» директор НЦПДХ Риза Боранбаева.

По ее словам, за 25-лет существования детского онкогематологического центра подготовлены высококвалифицированные специалисты, внедрены современные программы диагностики и лечения острых лейкозов и солидных опухолей, успешно осваиваются новые технологии диагностики и терапии тяжелых заболеваний крови детского возраста, в том числе и трансплантация костного мозга, осуществляется реабилитация детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в республиканском клиническом санатории «Алатау».

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Также Риза Боранбаева отметила, что проводится большая информационно-разъяснительная работа с населением и врачами ПМСП по онконастороженности. Развитие службы детской онкологии и гематологии в нашей стране позволило дать шанс на выздоровление многим нашим маленьким пациентам, а всего лишь 25 лет назад эти заболевания считалась неизлечимыми.

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