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ООН попросила мировое сообщество предоставить 40 тыс. мест для расселения беженцев

13.01.2018 10:11   1458   0

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) вновь обратилось к мировому сообществу с призывом предоставить 40 тыс. мест для расселения беженцев, находящихся в 15 странах на так называемом Центрально-Средиземноморском пути миграции, сообщает ТАСС

Поводом для этого обращения послужила гибель около 160 мигрантов в Средиземном море на этой неделе, заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель УВКБ Уильям Спиндлер.

«УВКБ возобновляет свой призыв к странам помочь в спасении человеческих жизней, предоставив больше мест для расселения и других безопасных альтернатив по защите беженцев, включая воссоединение семей», - отметил он. Спиндлер напомнил, что только на этой неделе во время трех несчастных случаев утонули или пропали без вести около 160 мигрантов и беженцев, пытавшихся добраться по Средиземному морю из Африки до европейских стран.

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«В сентябре 2017 года УВКБ призвало срочно предоставить 40 тыс. мест для расселения беженцев, находящихся в 15 приоритетных странах вдоль Центрально-Средиземноморского пути, - сказал официальный представитель. - В общей сложности из этих стран, по оценкам, должно быть расселено 277 тыс. беженцев».

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По словам Спиндлера, на настоящий момент получены предложения от ряда государств примерно на 13 тыс. мест на 2018 и 2019 годы. Он пояснил, что в большинстве случае речь идет о местах, выделенных в рамках «регулярных установленных программ глобального расселения, и лишь небольшое число - это дополнительные места».

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