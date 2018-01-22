ОПЕК подтвердила продолжение тенденции роста спроса на нефть в 2018 году, говорится в сообщении ОПЕК по итогам заседания министерского комитета по мониторингу сокращения добычи нефти.

По словам министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, в настоящее время нет консенсуса относительно перспектив роста спроса. "Я думаю, что рост будет здоровым", - сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае если запасы нефти всё же не уменьшатся до необходимых уровней, как прогнозируют некоторые аналитики, участники сделки рассмотрят свои дальнейшие действия.

В то же время Халид аль-Фалих высказал мнение, что нужно несколько видоизменить процесс отслеживания уровня нефтяных запасов.

По его словам, средний за пять лет показатель запасов нефти, достижение которого является целью соглашения ОПЕК+, может быть интерпретирован по-разному.

Так, заметил министр, сейчас на него влияют избыточные запасы за последние три года.

"Я думаю, нам надо провести технические консультации относительно того, что нужно рынку и посмотреть не только на то, как запасы меняются географически, но и по типу нефти. Где-то больше сернистой, где-то легкой... Я думаю, нам надо оценить запасы по регионам мира и по типу нефти, чтобы убедиться, что мы не заливаем рынок нефтью определенного типа. Секретариат ОПЕК проведет соответствующие исследования", - сказал министр.

Казахстанские бабушки покорили китайцев на шоу талантов (видео)

Также он сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ получил от Ирака и Казахстана подтверждение, что они улучшат исполнение сделки по сокращению добычи нефти.