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ОСМС позволяет казахстанцам бесплатно лечиться в частных клиниках

15.09.2017 11:15   417   0

ОСМС позволяет пациентам выбирать амбулаторию не только из списка государственных поликлиник, но и частных.

Как сообщается, район прописки не имеет никакого значения. Пациент  может пройти лечение и осмотры там, где ему больше нравится без ущерба качеству и лишних расходов.

«Таким образом, Минздрав решает проблему загруженности врачей в госучреждениях, очередей, доступности медуслуг и создает здоровую конкуренцию между организациями», - пишет Zakon.kz.

Итак, какие частные медицинские учреждения будут работать с 2018 года по ОСМС? Как прикрепиться? Ответим на эти интересующие казахстанцев вопросы еще раз.

Важно отметить, прикрепляясь не по району, пациент не будет иметь возможность вызова врача на дом. Меняя поликлинику, нужно учитывать этот факт.

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Частные клиники, где пациенты смогут получить услуги по ОСМС

Как отмечают в министерстве, список на данный момент уточняется и расширяется, по мере заключения договоров с поставщиками. Названия и адреса частных амбулатории, имеющих право прикреплять граждан, уже размещен на сайте Фонда медицинского страхования (www.fms.kz) в разделе «Выбрать клинику».

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А столице Казахстана гарантированный объем бесплатной медицинской помощи оказывают 23 организации, которые и будут работать по системе ОСМС.

Алматинцы могут обращаться в 37 учреждений, среди которых есть как стационары, так и амбулатории (список клиник во всех регионах Казахстана, Алматы и Астане, скорей всего, будет увеличиваться).

Прикрепиться можно двумя способами: при личном обращении в поликлинику или через сайт электронного правительства e-gov.kz.

Пациет должен написать заявление на имя главного врача поликлиники в произвольной форме о прикреплении и предоставить копию удостоверения личности (паспорт, свидетельство о рождении) и предъявить его на регистрации.

Процедура должна занять не более 30 минут. Стоит отметить, открепление от предыдущей поликлиники произойдет автоматически.

Тем, кто имеет электронную цифровую подпись (ЭЦП) может подать запрос на сайте e-gov в электронном виде.

Прикрепиться казахстанцы могут только к одному медучреждению и не чаще одного раза в год.

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