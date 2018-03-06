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Осужденный экс-аким Павлодарской области возглавил институт «Рухани жангыру»

06.03.2018 18:45   1510   0

Ранее осужденный экс-аким Павлодарской области Ерлан Арын возглавил институт «Рухани жангыру». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Евразийского национального университета им. Гумилёва.

«Делегацию ЕНУ на мероприятии представили первый проректор Асемгуль Молдажанова, директор департамента науки и инновации Ерик Нурмолдин, директор института «Рухани жангыру» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Ерлан Арын, директор Казахстанско-Белорусского центра научно-технического сотрудничества ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Софья Оспанова, а также профессорско-преподавательский состав вуза», - отмечалось в новости, посвященной открытию Белорусско-Казахстанского культурно-образовательного центра в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка.

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Ерлан Арын – доктор экономических наук, профессор, автор десятков научных статей, более 10 лет занимавший должность ректора Павлодарского университета.

Занимал должность акима с 20 января 2012 - по 20 декабря 2013. Он был  вынужден добровольно подать в отставку с связи с обвинениями в коррупции его советника.

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В марте 2013 и сам Ерлана Арын арестовали по подозрению в хищении госсредств и взятках, к чему позже прибавились подозрения в мошенничестве, отмывании денег и даже создании ОПГ. Судя по всему, показания на него дал тот самый советник, из-за которого аким и лишился должности. 

Впоследствии тяжкие статьи были исключены из обвинения экс-акима, и в итоге 26 ноября 2014 Ерлан Арын был осуждён на 3 года условно за злоупотребление служебным положением. Дополнительным наказанием явился запрет на занятие государственных должностей в течение 5 лет.

Летом 2015 стало известно, что экс-аким решил продолжить деятельность как учёный и занял местоглавного научного сотрудника центра «Евразия» ЕНУ. 

Пока что неизвестно, с какого момента Ерлан Арын возглавил институт «Рухани жангыру».

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Канат Бозумбаев
Министр энергетики РК
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