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Осужденный экс-глава КНБ рассказал, чем помог Аблязову

12.03.2018 16:20   10858   0

Осуждённый экс-глава КНБ РК Нартай Дутбаев выступил в качестве свидетеля на суде по делу Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве банкира Ержана Татишева. Свидетеля допросили посредством видеоконференции с судом №2 Есильского района Астаны.

Напомним, Нартай Дутбаев отбывает наказание по обвинению в разглашении госсекретов, злоупотреблении властью, присвоении вверенного имущества и отмывании денег.

Нартай Дутбаев был допрошен по ходатайству со стороны государственного обвинения. Экс-глава КНБ подтвердил, что в середине 2004 года он работал с Аблязовым.

По словам экс-главы КНБ, Аблязов в одном из разговоров рассказал ему, что Татишев якобы незаконно присвоил принадлежащие Аблязову активы, а переговоры прошли неудачно.

«Впоследствии я содействовал в получении информации, которая помогла бы ему. В этой связи я поручил поставить на контроль телефон Татишева с целью получения информации», - сказал в суде Нартай Дутбаев.

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«Мы получили сведения о передвижениях банкира, его интересах, рабочих процессах. Также стало известно, что среди знакомых Ержана Татишева был Муратхан Токмади, с которым банкир ездил на охоту», - сообщил экс-глава КНБ.

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Позже, по словам свидетеля, эти данные были переданы Аблязову.

На вопрос прокурора Ескалиева, было ли ему известно, что данная информация использовалась Аблязовым для организации убийства Татишева, свидетель ответил отрицательно.

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«Нет, мне не было известно. Я понимал, что эта информация ему нужна для проведения переговоров с Татишевым. О том, что эту информацию он будет использовать для убийства Татишева, я не знал», - сообщил Дутбаев.

После этого судья Тлепов спросил экс-главу КНБ о том, сотрудничал ли он с Аблязовым после смерти Ержана Татишева в 2005 году.

«Такое не могу припомнить, но не исключаю, что да», - добавил Нартай Дутбаев.

Ранее в суде экс-глава центра сбора информации КНБ Олег Репников рассказал, что за Татишевым и его родными был установлен контроль по распоряжению Нартая Дутбаева, который в тот период руководил КНБ РК. С его слов, в 2004 году Дутбаев лично вызвал его и поручил начать прослушивать телефон Татишева и еще нескольких лиц. Ещё один свидетель рассказал о прослушивающих устройствах, которые по поручению Мухтара Аблязова устанавливались в кабинете братьев Татишевых. Работавший в 2004-2005 годах в БТА Банке начальником управления внутренней безопасности Султанбек Акпенбетов рассказал, что в 2005-2006 годах ему поступила команда о сборе информации о братьях Татишевых, также ему стала известна информация о связи Мухтара Аблязова с КНБ.

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Дело Муратхана Токмади, которого обвиняют в убийстве главы БТА Банка Ержана Татишева в 2004 году, рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. Главное судебное разбирательство началось 16 февраля. Ранее подсудимый признал свою вину и рассказал суду, что совершил убийство намеренно по поручению Мухтара Аблязова. Всего в ходе слушаний судом было допрошено порядка 80 свидетелей.

Сегодня также запланированы прения по делу об убийстве Ержана Татишева, на которых станет известно, какое наказание для Токмади запросит гособвинение.

Фото: Azh.kz 

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