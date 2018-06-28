Отец участницы ДТП с гибелью внука Олжаса Сулейменова является начальником регионального ДВД

Отец участницы дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова, является сотрудником правоохранительных органов, сообщил 28 июня заместитель начальника Департамента внутренних дел Астаны Санжар Адилов.

«Подтверждаем, что отец водителя Малики Мухитовой является сотрудником органов внутренних дел, служит в должности начальника департамента внутренних дел Кызылординской области, полковник полиции Кайрат Мухитов», - сказал Адилов на брифинге.

Относительно освобождения подозреваемой в суде под залог, он пояснил, что при избрании меры пресечения дело было перевалифицировано по статье 345 части 3 («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»), которое относится «к категории небольшой тяжести».

Стоит отметить, что сумма залога, по данным пресс-службы столичного ДВД, составила 601 тысячу 250 тенге.

«Это деяние относится к разряду преступлений, совершенных по неосторожности, санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, но все вопросы по рассмотрению дела по существу является прерогативой суда», - заметил замначальника столичного ДВД.

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По его заверению, в настоящее время по уголовному делу собрана полная совокупность доказательств, подтверждающая виновность Мухитовой, и в ближайшее время после ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела оно будет направлено для рассмотрения в суд по существу.

«Могу заявить, что никакого вмешательства со стороны ее отца, родственников и других лиц нет, никаких препятствий для полноты расследования мы не имеем, и мы обеспечиваем полноту и всесторонность рассмотрения этого дела», - заявил Адилов.

Напомним, ранее сообщалось, что частница ДТП с гибелью внука Сулейменова не скрывалась с места происшествия.

ДТП, в результате которого погиб 26-летний внук Олжаса Сулейменова – Искандер Сулейменов, произошло 22 июня, в Астане, на пересечении улиц Мангилик Ел – Керей Жанибек хандар. Факт ДТП был зафиксирован системами камер наблюдения Центра оперативного управления, как сообщалось ранее, следственные действия проводятся в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины Hyundai, ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.

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Фото: Today.kz