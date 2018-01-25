Папа Римский Франциск: «Невинных сообщений не бывает»

Папа Римский Франциск осудил распространение дезинформации в обществе. Он назвал фейковые новости “дьявольскими”, призвав людей остерегаться материалов, сеющих разногласия в интересах политики и экономики.

По мнению римского первосвященника, «драма дезинформации состоит в том, что она порождает образ врага, создает конфликты, способствует дискредитации и демонизации другого». Папа призвал к борьбе с фальшивыми новостями в том числе на административном и судебном уровнях, к тщательной проверке распространяемых фактов и сообщений. «Никто из нас не может устраниться от обязанности бороться с этим явлением», - считает Франциск.

«Невинных сообщений не бывает, а фальшивые новости особенно опасны», - подчеркнул Папа.

Франциск призвал к «образованию во имя правды», которое поможет людям отличать, оценивать и понимать новости, чтобы выявлять «хитрые и опасные формы искушения, которые прокладывают путь в самое сердце с помощью фальшивых и привлекательных аргументов».

Папа сравнил использование фейковых новостей с библейской историей о дьяволе, который, прикинувшись змеем, убедил Еву попробовать плод запретного дерева. По словам Франциска, Ева получила от сатаны ложную информацию.

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Фото: Reuters