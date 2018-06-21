Парламент принял поправки в уголовный кодекс, направленные на гуманизацию

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании приняли в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных государственных органов».

Таким образом, закон является принятым парламентом и направляется на подпись президенту.

Закон направлен на реализацию задач по повышению уровня защиты прав граждан в уголовном процессе, эффективности деятельности правоохранительных и специальных государственных органов, модернизации полиции путем объединения территориальных департаментов внутренних дел и местной полицейской службы в департаменты полиции.

Также закон предусматривает нормы, направленные на снижение репрессивности уголовного законодательства и расширению сферы применения мер, альтернативных лишению свободы и содержанию под стражей.