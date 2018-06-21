Парламент принял закон по защите детей от вредной информации

Депутаты сената в четверг на пленарном заседании приняли в двух чтениях закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и сопутствующий ему пакет поправок в действующее законодательство.

Таким образом, закон является принятым парламентом и направляется на подпись президенту.

Как заявил, представляя документ депутатам сената, один из его соавторов мажилисмен Бекболат Тлеухан, основной целью закона является обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, реализация прав детей на получение и распространение информации, соответствующей их возрасту.

Закон вводит законодательные гарантии и организационно-правовые механизмы защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, социальному развитию, в том числе - от распространения печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, электронных и компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию и так далее.

Законом регулируются меры по введению возрастных классификаций и маркировки информационной продукции. Также разграничиваются функции по осуществлению контроля и надзора за распространением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Аким Семея в гневе из-за протекающего фонтана

Сопутствующий пакет поправок в законодательство предусматривает внесение изменений в семь законодательных актов - Уголовный и Предпринимательский кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, законы «О средствах массовой информации», «О правах ребенка», «О культуре», «О телерадиовещании».