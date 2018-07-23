«Пассажирские перевозки»: Спекулянты скупают билеты на летний сезон загодя

Основную массу билетов на железнодорожный транспорт в разгар отпускного периода в Казахстане спекулянты скупают загодя, до наступления летнего сезона, в частных кассах, утверждает директор департамента по сервису и работе с клиентами АО «Пассажирские перевозки» Алибек Султанов.

В понедельник в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции прошло совещание, посвященное проблеме существования на железнодорожных вокзалах схем, при которых билеты покупаются при помощи посредников с большой надбавкой при отсутствии этих билетов в кассах. При этом заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов заявил, что такие схемы выявлены во всех регионах страны.

«Результаты проверок, совместно с региональными ДВД, говорят о том, что в кассах на момент выпуска пула билетов в общую массу максимально скупаются билеты, поскольку перекупщики знают, что июль, июнь, август и национальные праздники становятся максимальной датой передвижения наших пассажиров. Соответственно, билеты выкупаются максимально - и создается дефицит. При его возникновении появляются так называемые «помогайки», которые за определенную сумму денег могут поменять фамилию, имя и отчество пассажира «А» на ФИО пассажира «Б», - сказал Султанов.

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Он пояснил, что из 4,5 тыс. железнодорожных касс, функционирующих в стране, только 208 принадлежат АО «Пассажирские перевозки», остальные являются частными и контролировать их деятельность национальный перевозчик не может.

«И каждый частник может взять себе определенное количество билетов либо с реальной целью удовлетворить потребности пассажиров, либо осуществить какие-то спекулятивные действия, направленные на обогащение, в том числе и незаконным путем», - признал представитель «Пассажирских перевозок».

Он также отметил, что существует проблема бронирования билетов со стороны государственных органов, ежесуточная норма этого бронирования составляет 1,5 тыс. билетов.

Одновременно Султанов заверил, что АО «Пассажирские перевозки» ведет борьбу с безбилетным провозом пассажиров, которых за определенную плату подсаживают в вагоны проводники.

«В этом году было совершено больше пяти тысяч проверок на наших поездах, выявлено около трехсот фактов безбилетного провоза пассажиров. На одном маршруте, бывало, от одного до нескольких безбилетных пассажиров. Мы расторгли с причастными лицами свыше 30 трудовых договоров и вынесли более 50 дисциплинарных взысканий, повлекших за собой снижение заработной платы», - заключил он.

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Фото: Liter.kz