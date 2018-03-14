Пенсионеров и инвалидов избавят от бумажной волокиты

Процедуры назначения пенсии, установления инвалидности упростят в Казахстане, сообщает МИА «Казинформ».

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Светланы Жакуповой, прием документов по трем социальным услугам будут осуществлять по принципу «одного заявления» через госкорпорацию. К этим услугам относятся: назначение пенсионных выплат по возрасту, базовые пенсионные выплаты и пенсионные выплаты из ЕНПФ.

«В результате все пенсионные выплаты будут перечисляться на один банковский счет пенсионера одновременно, а выплата госгарантии - единовременно. Кроме того, разрабатываются механизмы перевода на проактивный порядок шести госуслуг по назначению социальных выплат», - сказала Жакупова.

Спикер также рассказала о правилах установления инвалидности и степени утраты трудоспособности.

«Учитывая важность, мы с пониманием относимся к созданию условий при установлении инвалидности и степени утраты трудоспособности. В частности, заявитель теперь вместо трех организаций может обратиться только в медико-социальную экспертизу. В дальнейшем мы планируем сделать более доступной и процедуру освидетельствования, исключив личное присутствие граждан и устранив таким образом условия для коррупции при принятии решений», - отметила вице-министр.

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