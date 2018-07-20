Пенсионеров, студентов и несовершеннолетних с 2020 года обяжут отчитываться о налогах

С 2020 года о налогах обяжут отчитываться несовершеннолетних и пенсионеров. Кроме того, декларации должны будут сдавать иностранцы и студенты. Об этом рассказали в Департамент государственных доходов по г. Астане, сообщает пресс-служба ДГД.

Внедрение всеобщего декларирования доходов физических лиц с 1 января 2020 года осуществляется в рамках 42 шага «Плана нации - 100 конкретных шагов». Целью внедрения системы всеобщего декларирования является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями

Введение системы всеобщего декларирования даст возможность произвести максимальный охват по налоговому администрированию и обеспечить полноту уплаты налогов.

Таким образом, с 2020 года декларацию предоставляют:

- совершеннолетние граждане Казахстана, оралманы и лица, имеющие вид на жительство;

- несовершеннолетние лица - при наличии зарегистрированного на них имущества или получении ими доходов;

- иностранцы - при наличии на территории РК имущества или доли участия.

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При вхождении в систему декларирования будет представляться первоначальная декларация об активах и обязательствах физического лица формы 250.00, в которой должны отражаться - имущество, дебиторская и кредиторская задолженность физического лица, наличные денежные средства и банковские сведения (депозиты, кредиты) по зарубежным банкам по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Кроме того, физическое лицо вправе указать также другое имущество в виде культурных ценностей, драгоценностей, биологических активов.

Налоговым законодательством предусмотрено 2 срока представления декларации:

1) в случае представления на бумажном носителе – не позднее 15 июля года, следующего за отчетным календарным годом;

2) в случае представления в электронном виде – не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.

В последующем ежегодно будет представляться декларация о доходах и имуществе, которая предусмотрена в 2-х формах – расширенная 270.00 форма, - краткая 260.00 форма.

В расширенной декларации будут указываться доходы за год, налоговые вычеты, факт приобретения (безвозмездного получения) или отчуждения (безвозмездной передачи) недвижимости, транспорта, ценных бумаг, доли участия, инвестиционного золота, производных финансовых инструментов.

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Краткую декларацию о доходах и имуществе (на 1-ом листе) будут представлять пенсионеры, студенты и наемные работники, тем самым подтверждая, что за год не получали иных доходов.

Фото: Офелия ЖАКАЕВА