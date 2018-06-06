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Перевозчики в Астане рассказали, почему необходимо поднять стоимость проезда

06.06.2018 14:20   1053   0

Недавно в столице зашла речь о том, чтобы ввести дифференцированный тариф, при котором стоимость проезда при оплате транспортной картой останется прежней – 90 тенге, а наличными увеличится до 200 тенге, сообщает InformBuro.kz.

Директор ТОО "Автобусный парк №3" Бауыржан Тлеубергенов рассказал, в каком финансовом положении находятся автопарки и почему необходимо повысить тариф. По его словам, автопарки работают в убыток себе и даже если тариф поднимут до 200 тенге, это намного ниже реальной расчётной стоимости проезда.

Автобусы для парка были взяты в лизинг, поэтому помимо техобслуживания автобусники ежемесячно выплачивают кредит.

«Когда закупались автобусы, уже шла речь о том, что тариф нужно поднимать. Сейчас у нас большие задолженности по погашению лизинга из-за того, что мы закупаем дизтопливо и обслуживаем автобусы. Поэтому помимо повышения тарифа, мы ожидаем субсидирование, тогда мы сможем закрывать лизинг, выплачивать достойную зарплату водителям и кондукторам», – пояснил он.

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Как отметил Бауыржан Тлеубергенов, подвижной состав, приобретённый в 2008, 2010 и 2012 годах, уже непригоден, поэтому необходимо обновлять автобусы и на это тоже нужны деньги.

«Акимат помог приобрести почти 500 автобусов накануне ЭКСПО, но это не может продолжаться. Каждое предприятие должно обновляться само ежегодно, тогда автобусный парк стабильно может обслуживать маршруты, которые ему доверили и предоставлять комфортные автобусы», – считает он.

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По данным чиновников, за четыре года цены на топливо подорожали более чем на 50%, а уровень зарплаты на 20%. Стоимость дизтоплива в 2014 году – 99 тенге, в 2018 году – 155 тенге. Комплект шин в 2014 году стоил 50 тыс., в 2018 году – 71 тыс. тенге.

Расчётный тариф для проезда, по мнению перевозчиков, должен составлять 301 тенге, из них планировалось, что 120 будут платить пользователи транспортных карт и 198,8 пассажиры, которые оплачивают проезд наличными, остальная часть будет субсидироваться. Но позже на пресс-конференции в СЦК акима Астаны Асет Исекешев сказал жителям, что стоимость проезда при оплате картой не изменится, во всяком случае в 2018 году.

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«Если он просит 90 (тариф для пользователей транспортных карт. – Авт.), то я думаю, что он нам пообещает субсидии, то есть он не грузит население и берёт на себя эту ответственность. Насколько я знаю Асета Орентаевича, он человек слова, если он говорит, то я уверен, что он это сделает и разницу он субсидирует», – прокомментировал Бауыржан Тлеубергенов.

Несмотря на то, что убыточность автобусных парков из года в год растёт, заработная плата водителей повышается. По словам директора 3-го автопарка, чтобы водитель общественного транспорта достойно работал, в месяц он должен получать 250-300 тыс. тенге.

Он отметил, что через месяц или два после внедрения дифтарифа автопарк откажется от кондукторов, и за счёт этого зарплата водителей увеличится.

Напомним, вопрос о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте поднимается повсеместно перевозчиками Казахстана, и эта тенденция наблюдается с лета 2015 года, когда в стране начала реализовываться новая денежно-кредитная политика и был отменен валютный коридор.

В 2017 году проезд подорожал в Кокшетау, Костанае, Усть-Каменогорске, Кызылорде, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске и Шымкенте. В большинстве городов проезд подорожал на 30%, есть города, где новая цена выше на 80%.

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