Первый день дифференцированного тарифа: в Астане продано свыше 30 тысяч автобусных карт

С 21 июля 2018 года в Астане действует дифференцированный тариф на поездки в автобусах, передает МИА «Казинформ».

Астанчане не все запомнили дату введения новых правил - 21 июля. Некоторые из них, кто оплачивает за поездку наличными, в недоумении спрашивают о недостающей сдачи. При этом, по словам кондуктора одного из востребованных в городе маршрутов, конфликтов с пассажирами не возникало. Все адекватно реагируют на объяснения сотрудников автобусных парков.

Отметим, что кондукторы продают транспортные карты в автобусе по 400 тенге. За полдня, как сообщила руководитель службы по связям с общественностью Астана LRT Науат Азанбаева, они продали около 30 тыс. карт. Пополнить их можно в одной из семи спецкассах города, или в 30 автоматах, или в терминалах Qiwi.

Немало астанчан оставили покупку транспортной карты на последний день. Поэтому у автоматов по продаже карточек образовались скопления людей. Жители помогают друг другу, подсказывая правила покупки карт. Продвижение очереди задерживается из-за сбоев в работе автоматов, которые не принимают некоторые купюры или не работают вовсе.

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«Сейчас все автоматы исправно работают, консультанты стоят на местах. Однако, терминалы могут отключаться для инкассации, пока работники доедут до того или иного терминала и инкассируют его, автоматы стоят отключенными, так как не могут принимать оплату», - ответила на жалобы Науат Азанбаева.

Что касается новых правил посадки и высадки пассажиров, то их пока не придерживаются. Люди заходят и выходят через удобные для них двери. Кондукторы, как и прежде, собирают за проезд и проверяют валидацию пассажиров.

Напомним, что с сегодняшнего дня в автобусах Астаны, при оплате наличными, стоимость проезда в городских маршрутах составляет 180 тенге, при безналичной оплате - 90 тенге, на экспресс-маршрутах проезд стоит 180 тенге картой и 250 тенге наличными. Для льготников условия перевозок остаются без изменений.

Фото: Alrt.kz