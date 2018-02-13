Платные парковки Алматы не приносят дохода

Платные парковки пока не окупают затраты, а количество паркоматов не будет увеличиваться. По мнению гендиректора «Алматы СпецТехПаркинг Сервис», прибыль проект начнет получать, когда количество парковочных мест достигнет 15 тысяч, сейчас их насчитывается около 11 тысяч мест. При этом, основная функции проекта совсем не получение прибыли.

По словам генерального директора ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марата Принбекова, с 2016 года инвестиции в проект "Единой автоматизированной системы платных парковок" составили 1,3 млрд тенге, в том числе в 2017 году было проинвестировано 711 млн тенге.

В настоящее время количество платных парковочных мест составляет почти 11 тыс., из них 6 548 - это тротуарные парковки и 4 408 - закрытые платные парковки вдоль нескольких рынков и бизнес- центров Алматы. Однако только с увеличением платных парковок до 15 тыс. мест бизнес начнет приносить прибыль. На сегодняшний день заработанных денег хватает только на покрытие операционных расходов и обязательств. «Расходы наш приход не покрывает. Это не убыток. Любой бизнес на протяжении определенного количества лет в таком ритме движется», - говорит спикер.

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В 2017 году проект платных парковок пополнил бюджет Алматы на 269 млн тенге в виде налогов. На заработную плату 150 человек, работающих в компании, было израсходовано 285 млн тенге. Штрафы за уклонение от оплаты парковок составили 128 млн тенге.

«Инвестиционные средства далеки до возврата. Мы стремились достичь десятитысячного порога парковочных мест, это обеспечивает безубыточность системы», - рассказал г-н Принбеков.

Г-н Принбеков подчеркнул, что основной идеей проекта была нефинансовая выгода. «Наша система - это заградительная мера, а не взымание денег. Если бы мы ставили цель заработать, естественно, какие-то контрольные функции на въезде-выезде мы бы осуществляли. Наше дело расчистить места массового скопления и навести там соответствующий порядок», - пояснил он.

По итогам прошлого года на тротуарных парковках было собрано 357 млн тенге, на парковках закрытого типа - 302 млн тенге. Одна из главных проблем платных парковок – паркоматы. В городе установлено 132 паркомата в 16 парковочных зонах и их количество не планируется увеличивать.

«Наш проект стартовал в расчете 30 машиномест на 1 паркомат, это вокруг зеленого рынка, естественно, это очень нерентабельно. Сейчас мы придерживаемся 55-60 машиномест на 1 паркомат. В этой связи мы хотим в перспективе, чтобы развивались услуги мобильного приложения, смс-оплат», - поделился он. В развитых странах на 120 машиномест приходится 1 паркомат, в ближнем зарубежье (Москва, Краснодар и др.) расчет 90 машин на 1 паркомат.

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Еще одна сложность паркоматов - отсутствие функции выдачи сдачи. Планируется, что в будущем сдача будет зачисляться на мобильный телефон. Что касается стоимости парковки, то, по словам спикера, она была значительно снижена по сравнению с первоначальной. «Изначально, когда проектировали внедрение проекта, чтобы был усредненный срок окупаемости, с учетом вливаемых инвестиций сумма стояла 500 тенге в час», - рассказал он.

Однако, при достижении определенного количества мест, цена сократилась до 100 тенге. Он напомнил, что владельцы транспорта, оказавшегося в зоне платной парковки, несут определенные обязательства по системе платных парковок.

«Здесь ваше согласие или несогласие вы можете проявить только тем, что можете не парковаться. Не согласны, не паркуйтесь. Езжайте в другую зону, паркуйтесь в зоне вне платных парковок», - резюмировал г-н Принбеков.

Фото: krisha.kz