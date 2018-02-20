Племянник Токмади об ОПГ «Депутатский корпус»: «Крышевали и выбивали долги»

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области допрошен родственник подсудимого Муратхана Токмади, которого подозревают в убийстве банкира Ержана Татишева.

Как стало известно в ходе следствия, племянник Токмади Бекен Иманкалиев жил и работал у своего дяди с 2002-го по 2007 год разнорабочим. Как он рассказал в суде, на тот момент ему было известно, что Токмади возглавлял ОПГ «Депутатский корпус».

«В 2000 годах он любил охотиться, все его знали, уважали. Он был лидером «Депутатского корпуса», возглавлял его. У него были свои ребята, свои спортсмены, они часто собирались у него дома, выезжали на разборки. Крышевали кого-то, выбивали долги, я сам в этом не участвовал, но ребята, которые с ним были, рассказывали. Когда какая-то разборка, они приезжали на машинах и ждали, пока он выйдет. Была у них бронированная марка машины «Мерседес». На ней они выезжали», - сказал Иманкалиев.

Бекен Иманкалиев работал на Токмади до 2007 года, пока между родственниками не возникли разногласия, пояснил свидетель.

«В 2007 у нас возникли проблемы на финансовой почве, и я ушел от него. Но мы с ним поддерживали отношения, он предоставлял мне прописку, мы пересекались постоянно, так как мы родственники, но общались не так плотно, как раньше», - рассказал Иманкалиев.

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Племянник подсудимого также отметил, что Токмади и Аблязова видел вместе лишь один раз.

«По поводу Мухтара Аблязова... Не помню, это было осенью в 2003 году, но они встречались в сквере или парке. Тогда я единственный раз видел его вживую. После этого видел только по телевизору», - добавил свидетель.

После смерти Татишева, как ранее свидетель отмечал в своих показаниях, Токмади боялся выходить из дома, опасаясь мести за смерть банкира.

Как известно, главное судебное разбирательство по делу Муратхана Томади, которого обвиняют в убийстве банкира Татишева, началось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области 16 февраля. Подсудимый ранее полностью признал свою вину, также о дне убийства Ержана Татишева подробно рассказал личный охранник погибшего. Сегодня свои показания в суде дали экс-директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыков, бывший коллега Токмади - Талгат Сеитов, начальник управления внутренней безопасности Султанбек Акпенбетов и видеооператор, которые работали в банке в начале 2000-х годов.

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Напомним, Муратхан Токмади был задержан 12 июня 2017 года по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 194 ч. 3 п. 2 (Вымогательство с целью получения имущества в крупном размере) Уголовного кодекса РК. Постановлением суда ходатайство руководителя Межведомственной следственно-оперативной группой генпрокуратуры было удовлетворено. Позже Токмади заключил сделку с судом, его приговорили к трём годам лишения свободы.

Позже в документальном фильме на телеканале КТК Токмади признался в убийстве Ержана Татишева в 2004 году по заказу Мухтара Аблязова. Отмечалось, что за оказанную услугу Токмади получил полное списание своего долга в 4,5 млн долларов и новую кредитную историю. Ранее приговором Таразского городского суда от 3 сентября 2007 года Муратхан Токмади был осуждён по части 1 статьи 101 УК РК (в редакции 1997 года) к одному году лишения свободы (с освобождением от наказания по амнистии) за причинение смерти по неосторожности банкиру Ержану Татишеву во время охоты в 2004 году.

Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года во время охоты в Жамбылской области. Ранее, по официальной версии, Татишев погиб случайно в результате самопроизвольного выстрела ружья.

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