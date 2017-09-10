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Победители «Астана марафон-2017» получат 850 тысяч тенге

10.09.2017 16:24   936   0

Бегуны из 15 стран подали заявку на участие в соревнованиях, передает медиацентр акимата Астаны.

Как сообщается, на дистанцию выйдут спортсмены из Великобритании, США, Украины, Испании, России, Польши, Нидерландов, Малайзии, Китая, Кыргызстана, Кении, Италии, Индии, Германии и Австрии.

«Утвержден призовой фонд соревнований по астанинскому марафону на дистанции 42,2 км», - сообщила директор «Астана марафон» Гаухар Брамлей-Фентон.

Она также отметила, что победители получат 850 тысяч тенге как среди женщин, так и среди мужчин

Как сообщается, в 2017 году марафон пройдет в столице Казахстана 17 сентября.

Спортсмены будут соревноваться в трех дистанциях: самые выносливые пробегут марафонский забег в 42,2 км, подготовленные - 21,1 км, а любители преодолеют дистанцию, равную 10 километрам.

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В мероприятии ожидается участие всемирно известных бегунов из Кении. Среди них - Саймон Кипругут Кируй, Генри Кипсанг и Чебой Хильда Джепкогей, стабильно показывающие впечатляющие результаты на марафонской дистанции.

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Марафонцы стартуют 17 сентября с парковочной зоны P4 напротив Международной специализированной выставки ЭКСПО.

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