Почему Алматы удалось избежать снежного коллапса?

В акимате Алматы дали официальные пояснения, почему в этом году ситуация с уборкой снега на дорогах улучшилась. Кроме того, что появилось 4 дополнительные производственные базы, расширился парк техники и увеличилось число сотрудников.

«В целях организации оперативной работы по уборке снега в зимний период 2017-2018 годов дополнительно организованы 4 производственные базы, что дало возможность существенно уменьшить расстояния до мест проведения работ, сократить время возврата на линию повторно загружаемых противогололедными материалами пескоразбрасывателей», - отметили в акимате города.

Кроме этого, создан производственный участок по обслуживанию в зимний период пешеходных зон по ул. Панфилова, ул. Кабанбай батыра, ул. Гоголя, ул. Жибек жолы и площади Астана.

«Для снегоуборочных работ дополнительно закуплено 79 единиц спецтехники ведущих зарубежных производителей. Также дополнительно приобретены 10 единиц автобусов для перевозки дорожных рабочих и их общее количество увеличено до 3 000 человек, что позволило ускорить работы по очистке прибордюрной части дорог, остановочных площадок и формированию снежных валов для вывоза снега», - уточнили в алматинском акимате.

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В этом году внедрен пилотный проект по посыпке дорог противогололедными материалами с увлажнением без использования отсева, для чего приобретен комплекс по приготовлению, хранению и раздаче солевого раствора и 14 единиц разбрасывательного оборудования, что дало возможность производить предварительную обработку дорожного полотна до начала и сразу после начала снегопада, в результате чего не допускается образование скользкости (при традиционной технологии посыпка производится при образовании слоя снега, необходимого для закрепления в нем противогололедных материалов).

На каждой производственной базе хранится запас противогололедных материалов минимум на 5-7 снегопадов. Заключены прямые договоры с производителями по поставке противогололедных материалов в течении трех суток.