Почему казахстанцы отказываются от вакцинации?

Министерство здравоохранения изучило и установило, что основная причина отказов от вакцинации связана не с религиозными убеждениями граждан, а в большей степени вызван боязнью получения негативных поствакцинальных осложнений. Об этом в ходе встречи с представителями гражданского сектора по обсуждению актуальных тем в сфере здравоохранения сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Нам нужно больше обмениваться информацией друг с другом, более системно и интенсивно работать (разъяснять людям пользу вакцинации – «Къ»). Разработан соответствующий план по повышению информированности населения и эта проблема не только в Казахстане, но и в других странах мира. Поэтому мы эту работу будем проводить вместе с глобальными партнерами, и в частности с ВОЗ», - сказал Биртанов, обращаясь к представителям неправительственного сектора.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уже заметны негативные оттенки того, когда люди отказываются от вакцинации, отказываются от элементарных мер самосохранения и обеспечения собственной безопасности.

«Участились случаи привозных инфекций, когда люди не вакцинируются за рубежом, отказываются от вакцинации здесь. Появились вспышки заболеваний. В это части нам нужно работу усиливать», - резюмировал глава минздрава.

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