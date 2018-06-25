Валюта нал
USD 339.04 339.90
RUB 5.38 5.42
EUR 394.95 397.00
Валюта бирж
USD/KZT
340.27
+0.000%
EUR/KZT
396.31
+0.000%
RUB/KZT
5.39
+0.000%
EUR/USD
396.31
+0.000%
EUR/CHF
396.31
+0.000%
EUR/JPY
396.31
+0.000%
GBP/USD
452.05
+0.000%
USD/CHF
340.27
+0.000%
USD/JPY
340.27
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.27 396.31 5.39
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

Почему казахстанские города тонут в лужах?

25.06.2018 14:00   623   0

Почему из года в год города Казахстана оказываются «под водой», с чем это связанно и как власти справляются со своей работой, попытались выяснить журналисты «Къ».

Семей - Екатерина ГУЛЯЕВА

13 июня на Семей обрушилась пыльная буря, которая сменилась сильным градом и ливнем, продолжавшимся почти целый час. Разбушевавшаяся стихия залила все путепроводы в левобережной части города. Глубокие лужи, разлившиеся под мостами в районе кольцевой дороги у подвесного моста и по ул. Селевина, парализовали движение автотранспорта в этой части города. Причиной транспортного коллапса стало экстренное отключение насосов, установленных под путепроводами.

Социальные сети Семея в тот день были переполнены фотографиями и видеороликами, где водители, отважившиеся проехать под мостами, застревали на своих автомобилях прямо посреди огромной лужи. Глубина же ее была такова, что грузовая «ГАЗель» ушла под воду почти по самую крышу.

В Казахстане запретили продукцию птицефабрик России...
В Казахстан запрещен ввоз продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. С 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, ...

Спасательная операция была организована практически сразу же после завершения бури. Под личным руководством акима Семея Ермака Салимова коммунальные службы города и сотрудники управления ЧС Семея работали на откачке дождевых вод на путепроводе по ул. Селевина.

Минсоцтруда: Базовая пенсионная выплата будет назначаться индивидуально для каждого пенсионера

«За короткое время выпало осадков более чем в три раза выше нормы. Насосы на путепроводе по ул. Селевина работали, однако их экстренно пришлось отключить из-за резко поднявшегося уровня дождевых вод. На откачке были задействованы пожарно-насосные станции на 400 кубометров, переносная мотопомпа на 300 кубометров, а также десятки мелких мотопомп и ассенизаторных машин», – прокомментировал ситуацию помощник акима Семея Станислав Горельников.

Материалы по теме

Минсоцтруда: Базовая пенсионная выплата будет назначаться индивидуально для каждого пенсионера

В Казахстане запретили продукцию птицефабрик России

Внучка президента Нурсултана Назарбаева вышла замуж

Скончался бывший руководитель аппарата сената Ержан Утембаев

Ночная футбольная лига среди госслужащих Казахстана стартовала в Астане

А ведь именно здесь, в местах путепроводов, зимой 2017 года была проведена масштабная работа по очистке и восстановлению дренажно-ливневой канализации. Впрочем, во многих местах дренажно-ливневая канализация (ДЛК) выдержала экзамен на прочность. И только по ул. Селевина пришлось организовывать спасательную операцию из-за слабой мощности насосных установок. По словам акима города Ермака Салимова, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установке под путепроводами более мощных насосов.

Как заявил Ермак Салимов, в целом ДЛК сработала в этом году на отлично. В 2017 году из средств городского бюджета были выделены 100 млн тенге на очистку и восстановление имеющейся в городе дренажно-ливневой канализации. Она была построена на улицах Семея еще в 80-е годы прошлого века, но с самых советских времен местные власти не считали нужным тратить бюджетные средства на ее содержание и ежегодную очистку. Итог – свыше 30 лет после каждого небольшого дождика, тем более ливня, город на несколько дней утопал в огромных лужах.

В Казахстане запретили продукцию птицефабрик России

В 2017 году по ул. Чайковского, Аймаутова, Бозтаева, Сыбанова, Дулатова, Каюма Мухамедханова и Найманбаева была восстановлена и прочищена дренажно-ливневая система. Сегодня все прочищенные колодцы исправно принимают талую и дождевую воду, не создавая проблем ни пешеходам, ни водителям. Этими работами в Семее занимается ТОО «Сай» (Усть-Каменогорск), специализирующееся на прочистке и восстановлении ДЛК.

Как сообщил главный специалист сектора автомобильных дорог отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Жасар Тусупов, параллельно шла работа по установке дополнительных приемных резервуаров в местах наибольшего скопления дождевых и талых вод. Так, резервуары были установлены по ул. Подгорная, Титова и на пересечении ул. Кабанбай батыра и Байсеитовой.

В 2018 году эти работы будут продолжены. Запланирована прочистка ДЛК по ул. Дулатова и Аймаутова. Дополнительные приемные резервуары установят возле здания управления по делам экологии, а также около средней школы №27 и расположенного по соседству одного из филиалов банка. В 2018 году на эти работы из средств городского бюджета предусмотрено 96 млн тенге.

Внучка президента Нурсултана Назарбаева вышла замуж

«Однако в Семее еще есть «узкие» места, где требуется строительство дополнительных приемных резервуаров. Готовится документация для установки резервуаров на пересечении ул. Кабанбай батыра и Уранхаева, Глинки и Спартака, проспекта Шакарима и Гагарина, Кульжановых и Найманбаева, а также по ул. Дастенова в районе СШ №9. Эти работы будем производить как можно быстрее, чтобы полностью решить проблемы города с отводом талых и дождевых вод», – отметил Жасар Тусупов.

В целом по городу в порядке содержатся и арыки. Арычная система в Семее составляет около 25 км. И работа по их очистке была проведена еще в феврале. Учитывая уроки прошлых лет, бригады рабочих заблаговременно, уже зимой, очищали ото льда и мусора арыки и водопропускные трубы, чтобы дать воде беспрепятственно уходить в реки и небольшие водоемы.

Остается еще один проблемный участок – в районе третьего Купеческого моста. Как пояснил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев, на этом участке водопропускные трубы следует опустить на 70–80 см, чтобы вода могла спокойно протекать по ним. Кроме того, будут установлены новые, более широкие поддоны и трубы большего диаметра для увеличения пропускной способности воды под мостиком. Эти работы планируется проводить текущим летом.

Костанай - Жанара АХМЕТ

Глядя в сильный дождь на улицы Костаная, даже самые что ни на есть центральные, оптимист скажет: «Похоже на Венецию». Пессимист, обозревая потоки плывущих вместо гондол машин и пешеходов, которые натягивают поверх обуви целлофановые пакеты, пожалуй, выразится нецензурно.

Такие картины в областном центре можно наблюдать уже пару десятков лет. Город растет, расширяет улицы, но продолжает захлебываться из-за отсутствия адекватной ливневой канализации. На жалобы горожан ответ властей из года в год один – ливневка старая, со своей задачей не справляется.

На самом деле, централизованной системы ливневой канализации в Костанае просто нет. Функционируют отдельные фрагменты – водопропускные трубы, где-то подобия арыков.

Костанай стоит на берегу реки Тобол. Территория, на которой расположен город, имеет естественный уклон в сторону поймы, при этом через город проходит несколько логов – природных водосбросных устройств. Эти богом данные противопаводковые сооружения, через которые уходила и талая вода, и избыточная дождевая влага, горожане за годы жизнедеятельности успешно испортили. Склоны логов никто не укреплял, они зарастали кустарником. В них сбрасывали и сбрасывают мусор. А в 90-е годы поперек хода логов ставили капитальные строения, закупоривая сток.

Сейчас часть уличной воды уходит в обычную систему городской канализации, часть просто хлещет поверху, во время ливней затапливая улицы, стекая в сторону реки и по дороге застаиваясь в понижениях.

Пару лет назад власти Костаная, наконец, заявили, что необходимо построить четыре ветки централизованной ливневой канализации, придерживаясь естественных логов. В 2017 году планы приблизились к реальности – в областном центре разработана концепция по развитию системы ливневой канализации, срок реализации – 2018–2025 годы. Ориентировочная стоимость – 16,1 млрд тенге.

Концепция предусматривает обустройство открытой и закрытой ливневки, строительство восьми сооружений для очистки ливневых вод в пойме Тобола, строительство двух насосных станций на крупных путепроводах, ведущих в Костанай. Кроме того, предусмотрены сооружения двух обводных каналов. Они должны будут уберечь город от талых и ливневых вод, которые прибывают в него с окрестных полей. Один из каналов, юго-западный, должен быть сдан в этом году. Он нужен срочно еще и потому, что в новом строящемся микрорайоне «Аэропорт», который местные власти с гордостью показывают правительственным чиновникам, рапортуя об успехах в жилищном строительстве, притчей во языцех стала болотная сырость. В подвалах новых домов застаивается вода, а после дождей улицы залиты водой. Можно предположить, что здесь не помешали бы отводящий канал и грамотно построенная ливневая канализация. Пока же весь Костанай с живым любопытством наблюдает за этими попытками осушения. Если получится в новостройках, есть надежда, что запал не пройдет и его хватит для остального города.

Атырау - Тамара СУХОМЛИНОВА

Вопрос об отсутствии в Атырау централизованной дренажной системы встал остро в 2015–2016 годах, когда город был подтоплен в результате обильных и затяжных осадков. Настоящее бедствие потерпели жители частного сектора, дома которых оказались затопленными.

Впервые вопрос о необходимости строительства новой ливнево-дренажной системы поднял аким Атырауской области в 2001–2002 годах Серикбек Даукеев. При нем в пилотном режиме была построена дренажная система в 10 экспериментальных районах города. Она функционирует в настоящее время. Общая протяженность построенных в начале 2000-х годов дренажных линий составляет 11,8 км. Это самотечный дренаж, опорный коллектор, ливневая канализация. Обслуживанием линий занимается КГП «Атырау Су Арнасы». На эти работы из местного бюджета на текущий год выделено 8 млн тенге.

Осложняет ситуацию высокий уровень грунтовых вод, а также отсутствие централизованной канализационной системы в частном секторе.

Специалисты ТОО «Атыраугидрогеология» после подтоплений города в 2015–2016 годах на собственные средства провели эксперимент, в результате которого была разработана и запатентована система так называемого комбинированного дренажа. Основная идея данного метода заключается в определении наиболее низких точек рельефа, куда поступает больше всего воды и строительстве там вертикальных скважин для откачки грунтовых вод. При таком подходе отпадает необходимость строительства дорогостоящей системы горизонтального дренажа на территории всего города, где в некоторых районах с учетом уже имеющихся застроек и коммуникаций это довольно проблематично, а в некоторых случаях даже невозможно.

Городские власти изучили существующую проблему, предложения специалистов и опыт других городов. В результате проведенной работы на территории города выявлено 59 проблемных участков. А предлагаемые варианты оказались не по карману местному бюджету. Только разработка технико-экономического обоснования для проекта по возведению дренажной системы обошлась бы городу в миллиард тенге. Пока было решено начать ее строительство на 10 проблемных участках. Работы начались в 2017 году и производятся ТОО «АтырауИнжСтрой». Из бюджета на это было выделено около 190 млн тенге. В эксплуатацию объекты планируется сдать в июле 2018 года.

«Ливневая система представляет собой открытые и закрытые лотки по краям улицы для сбора поверхностных вод. Оттуда вода поступает в дренажные колодцы, далее в канализационные насосные станции, после чего направляется на поля испарения», – пояснил «Къ» заведующий производственно-техническим сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акесен Ибрагимов.

Также он подчеркнул, что строительство такой системы водоотвода нецелесообразно в массивах с частными застройками.

«В этих районах отсутствует централизованная канализационная система. Дороги узкие. И стоимость строительства крайне высока. У 98% домовладельцев установлены дырявые септики, что становится причиной повышения уровня грунтовых вод на данных участках. В настоящее время мы видим решение проблемы в строительстве канализационной системы в частном секторе. В 11 таких жилых массивах уже спроектировано строительство канализационной системы. Сейчас проект проходит экспертизу. Пока думаем так решить проблему на этих участках», – заключил г-н Ибрагимов.

Астана - Жанболат МАМЫШЕВ

Протяженность сетей водоотведения в Астане составляет 735 км. При этом средняя степень износа сетей водоотведения – 40%. Общая мощность существующих канализационных очистных сооружений (КОС) по очистке сточных вод составляет 254 тыс. кубических метров ежесуточно. Во избежание паводков и стихийных наводнений в городе реализуется проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане».

Акиматом города совместно с Азиатским банком развития (АБР) планируется выполнить строительство КОС-2 через механизм государственно-частного партнерства. Срок завершения концепции – июнь 2018 года. Также совместно с АБР в рамках одобренной технической помощи проводится разработка проекта «Мастер-план по интегрированному управлению водными ресурсами города Астаны». Проектом предусмотрена реализация комплекса мероприятий по регулированию и использованию поверхностных и подземных вод (паводковые, дренажные, ливневые, грунтовые, сточные воды) на водных объектах и гидротехнических сооружениях рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак, озер Майбалык, Большого и Малого Талдыколя, Астанинского водохранилища, контррегулятора, канала «Нура – Ишим». Разработку мастер-плана планируется завершить в апреле 2019 года.

До конца 2018 года в государственном учреждении «Управление коммунального хозяйства города Астаны» планируют сдать в эксплуатацию очистные сооружения в микрорайоне Акбулак и в районе железнодорожного вокзала. До конца 2019 года ОС будут сданы: в жилом массиве Тельмана, микрорайоне «Жастар»; до конца 2020 года – на улице Кудайбердыулы и в жилом массиве Ильинка. Вместе с тем, согласно этим планам, значительные территории города останутся без ливневой канализации.

В акимате признают, что действующей мощности КОС недостаточно не только в перспективе развития города, но и в настоящее время – в так называемые пиковые периоды. Особенно это заметно на примере работы сетей столичной ливневой канализации. После любого хорошего дождя вода просто скапливается на поверхности более низких участков дорожной инфраструктуры. В качестве примера можно привести ситуацию, которая произошла в мае 2015 года, когда за три дня выпало 68 мм осадков при месячном нормативе 34 мм. В результате в микрорайоне Акбулак, а также по проспекту Момышулы десятки машин потеряли госномера в огромных лужах, а многие автомобили, включая «Шевролет Нива», глохли, пытаясь проехать эти «городские озера». Традиционно огромные и глубокие лужи собираются также на большом участке ул. им. А. Иманова, в районе правобережной части моста, идущего с ул. Сыганак. Аналогичная ситуация и в районе дорожной развязки, ведущей с ул. Амман и проспекта им. Кошкарбаева в сторону левого берега реки Есиль и Дома министерств. Эти лужи временами также занимают перекресток проспекта Мангилик Ел (бывшая Орынбор) и ул. им. Кунаева, а на следующем перекрестке возле Дома министерств – угол ул. Достык и проспекта Мангилик Ел.

На всех этих дорогах вода долгое время не уходит с поверхности, причем не только в случае пиковых атмосферных осадков, но и после любого дождя. Из-за этого в том же районе Дома министерств, и на многих других участках, попадающих в зону подтопления, регулярно работают АС-машины, которые выкачивают воду из луж. Для ускорения процесса им помогают коммунальные работники, которые метлами метут воду в направлении работающего насоса АС-машины.

Павлодар - Ирина АДЫЛКАНОВА

В Павлодаре всем миром спасают одноэтажный район и спешно бурят скважины, чтобы избежать подтоплений в будущем. Но в зоне риска находятся и другие участки.

200 домов в микрорайоне, прозванном Вторым Павлодаром, этой весной настигло бедствие. Грунтовые воды поднялись так, что на несколько недель заполнили подполы, погреба и огороды частных жилых строений. Погибли насаждения, покосились или отсырели некоторые постройки. По словам жителей этого района, они не раз обращались в городской акимат, поднимая вопрос о повышении уровня подземных вод после обильных осадков. Но ответной реакции не получали.

В 2018-ом накопление влаги стало критическим, а терпение жителей, наоборот, иссякло. Они записали видеообращению к президенту страны, а также попросили местные власти объявить режим ЧС и выделить средства на устранение последствий. Чрезвычайной ситуацию не назвали, но помощь оперативно организовали: принялись за откачку воды, создали штаб для координации действий, приема заявлений от граждан и сбора/распределения помощи.

Сейчас дома и участки высыхают, а жители Второго Павлодара задаются вопросом – не повторится ли история в следующем году? На регулярных рабочих встречах их успокаивают, предоставляя отчеты о найденных технических решениях, принимаемых, чтобы в будущем беда не вернулась.

«В настоящее время пробурены и задействованы две эксплуатационные скважины для перекачки грунтовых вод в коллектор по ул. Димитрова. ТОО «Павлодаргидрогеология» ведутся работы по бурению еще пяти скважин – так выстраиваем систему вертикального дренажа. Ее рекомендовано подключать в весенний и летний периоды. Кроме того, на следующей неделе будет объявлен конкурс по разработке проектно-сметной документации для строительства центрального коллектора для этого района», – говорит представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Павлодара Николай Казанин.

Отводом грунтовых и сточных вод, по мнению госорганов, проблемы данного микрорайона решить удастся. С ними согласен ветеран гидрогеологии, почетный разведчик недр РК Эдуард Лушин. Но он не перестает убеждать: успокаиваться на этом власти не должны. Ведь не один микрорайон находится в зоне риска. Это подтверждает многолетний мониторинг. «На отдельных, довольно больших площадях городской территории прослеживается близкое залегание глины и небольшая мощность водоносных горизонтов. Вторая природная причина – превышение многолетней нормы осадков, особенно, если обильные снега и дожди наблюдаются несколько сезонов подряд. И, наконец, техногенный фактор. В Павлодаре давно отстроены центр, набережная, проложены канализационные, тепловые, водопроводные сети. И большая часть коммуникаций проложена параллельно Иртышу. Когда поток воды после осадков идет к реке, то трубы преграждают ему путь. Закладка сетей проходила в те годы, когда уровень грунтовых вод был низкий. Сегодня ситуация изменилась, нашему городу нужны дренажи. Ждать, пока прижмет, больше не стоит», – говорит специалист.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?
  • 1. Цены на нефть падают

  • 2. Российский рубль дорожает

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге

  • 5. ФРС повышает процентную ставку

  • 1. Цены на нефть падают
    65

  • 2. Российский рубль дорожает
    45

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон
    46

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге
    127

  • 5. ФРС повышает процентную ставку
    67

Цифра дня
11
человек
утонули в водоемах Казахстана за минувшие выходные (23-24 июня)
Цитата дня
Теперь для Юга, Севера Кореи и США времена войны позади. И мы идем по пути к миру и сотрудничеству!
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное