Почему казахстанские города тонут в лужах?

Почему из года в год города Казахстана оказываются «под водой», с чем это связанно и как власти справляются со своей работой, попытались выяснить журналисты «Къ».

Семей - Екатерина ГУЛЯЕВА

13 июня на Семей обрушилась пыльная буря, которая сменилась сильным градом и ливнем, продолжавшимся почти целый час. Разбушевавшаяся стихия залила все путепроводы в левобережной части города. Глубокие лужи, разлившиеся под мостами в районе кольцевой дороги у подвесного моста и по ул. Селевина, парализовали движение автотранспорта в этой части города. Причиной транспортного коллапса стало экстренное отключение насосов, установленных под путепроводами.

Социальные сети Семея в тот день были переполнены фотографиями и видеороликами, где водители, отважившиеся проехать под мостами, застревали на своих автомобилях прямо посреди огромной лужи. Глубина же ее была такова, что грузовая «ГАЗель» ушла под воду почти по самую крышу.

Спасательная операция была организована практически сразу же после завершения бури. Под личным руководством акима Семея Ермака Салимова коммунальные службы города и сотрудники управления ЧС Семея работали на откачке дождевых вод на путепроводе по ул. Селевина.

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«За короткое время выпало осадков более чем в три раза выше нормы. Насосы на путепроводе по ул. Селевина работали, однако их экстренно пришлось отключить из-за резко поднявшегося уровня дождевых вод. На откачке были задействованы пожарно-насосные станции на 400 кубометров, переносная мотопомпа на 300 кубометров, а также десятки мелких мотопомп и ассенизаторных машин», – прокомментировал ситуацию помощник акима Семея Станислав Горельников.

А ведь именно здесь, в местах путепроводов, зимой 2017 года была проведена масштабная работа по очистке и восстановлению дренажно-ливневой канализации. Впрочем, во многих местах дренажно-ливневая канализация (ДЛК) выдержала экзамен на прочность. И только по ул. Селевина пришлось организовывать спасательную операцию из-за слабой мощности насосных установок. По словам акима города Ермака Салимова, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установке под путепроводами более мощных насосов.

Как заявил Ермак Салимов, в целом ДЛК сработала в этом году на отлично. В 2017 году из средств городского бюджета были выделены 100 млн тенге на очистку и восстановление имеющейся в городе дренажно-ливневой канализации. Она была построена на улицах Семея еще в 80-е годы прошлого века, но с самых советских времен местные власти не считали нужным тратить бюджетные средства на ее содержание и ежегодную очистку. Итог – свыше 30 лет после каждого небольшого дождика, тем более ливня, город на несколько дней утопал в огромных лужах.

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В 2017 году по ул. Чайковского, Аймаутова, Бозтаева, Сыбанова, Дулатова, Каюма Мухамедханова и Найманбаева была восстановлена и прочищена дренажно-ливневая система. Сегодня все прочищенные колодцы исправно принимают талую и дождевую воду, не создавая проблем ни пешеходам, ни водителям. Этими работами в Семее занимается ТОО «Сай» (Усть-Каменогорск), специализирующееся на прочистке и восстановлении ДЛК.

Как сообщил главный специалист сектора автомобильных дорог отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Жасар Тусупов, параллельно шла работа по установке дополнительных приемных резервуаров в местах наибольшего скопления дождевых и талых вод. Так, резервуары были установлены по ул. Подгорная, Титова и на пересечении ул. Кабанбай батыра и Байсеитовой.

В 2018 году эти работы будут продолжены. Запланирована прочистка ДЛК по ул. Дулатова и Аймаутова. Дополнительные приемные резервуары установят возле здания управления по делам экологии, а также около средней школы №27 и расположенного по соседству одного из филиалов банка. В 2018 году на эти работы из средств городского бюджета предусмотрено 96 млн тенге.

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«Однако в Семее еще есть «узкие» места, где требуется строительство дополнительных приемных резервуаров. Готовится документация для установки резервуаров на пересечении ул. Кабанбай батыра и Уранхаева, Глинки и Спартака, проспекта Шакарима и Гагарина, Кульжановых и Найманбаева, а также по ул. Дастенова в районе СШ №9. Эти работы будем производить как можно быстрее, чтобы полностью решить проблемы города с отводом талых и дождевых вод», – отметил Жасар Тусупов.

В целом по городу в порядке содержатся и арыки. Арычная система в Семее составляет около 25 км. И работа по их очистке была проведена еще в феврале. Учитывая уроки прошлых лет, бригады рабочих заблаговременно, уже зимой, очищали ото льда и мусора арыки и водопропускные трубы, чтобы дать воде беспрепятственно уходить в реки и небольшие водоемы.

Остается еще один проблемный участок – в районе третьего Купеческого моста. Как пояснил руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Семея Амантай Утельбаев, на этом участке водопропускные трубы следует опустить на 70–80 см, чтобы вода могла спокойно протекать по ним. Кроме того, будут установлены новые, более широкие поддоны и трубы большего диаметра для увеличения пропускной способности воды под мостиком. Эти работы планируется проводить текущим летом.

Костанай - Жанара АХМЕТ

Глядя в сильный дождь на улицы Костаная, даже самые что ни на есть центральные, оптимист скажет: «Похоже на Венецию». Пессимист, обозревая потоки плывущих вместо гондол машин и пешеходов, которые натягивают поверх обуви целлофановые пакеты, пожалуй, выразится нецензурно.

Такие картины в областном центре можно наблюдать уже пару десятков лет. Город растет, расширяет улицы, но продолжает захлебываться из-за отсутствия адекватной ливневой канализации. На жалобы горожан ответ властей из года в год один – ливневка старая, со своей задачей не справляется.

На самом деле, централизованной системы ливневой канализации в Костанае просто нет. Функционируют отдельные фрагменты – водопропускные трубы, где-то подобия арыков.

Костанай стоит на берегу реки Тобол. Территория, на которой расположен город, имеет естественный уклон в сторону поймы, при этом через город проходит несколько логов – природных водосбросных устройств. Эти богом данные противопаводковые сооружения, через которые уходила и талая вода, и избыточная дождевая влага, горожане за годы жизнедеятельности успешно испортили. Склоны логов никто не укреплял, они зарастали кустарником. В них сбрасывали и сбрасывают мусор. А в 90-е годы поперек хода логов ставили капитальные строения, закупоривая сток.

Сейчас часть уличной воды уходит в обычную систему городской канализации, часть просто хлещет поверху, во время ливней затапливая улицы, стекая в сторону реки и по дороге застаиваясь в понижениях.

Пару лет назад власти Костаная, наконец, заявили, что необходимо построить четыре ветки централизованной ливневой канализации, придерживаясь естественных логов. В 2017 году планы приблизились к реальности – в областном центре разработана концепция по развитию системы ливневой канализации, срок реализации – 2018–2025 годы. Ориентировочная стоимость – 16,1 млрд тенге.

Концепция предусматривает обустройство открытой и закрытой ливневки, строительство восьми сооружений для очистки ливневых вод в пойме Тобола, строительство двух насосных станций на крупных путепроводах, ведущих в Костанай. Кроме того, предусмотрены сооружения двух обводных каналов. Они должны будут уберечь город от талых и ливневых вод, которые прибывают в него с окрестных полей. Один из каналов, юго-западный, должен быть сдан в этом году. Он нужен срочно еще и потому, что в новом строящемся микрорайоне «Аэропорт», который местные власти с гордостью показывают правительственным чиновникам, рапортуя об успехах в жилищном строительстве, притчей во языцех стала болотная сырость. В подвалах новых домов застаивается вода, а после дождей улицы залиты водой. Можно предположить, что здесь не помешали бы отводящий канал и грамотно построенная ливневая канализация. Пока же весь Костанай с живым любопытством наблюдает за этими попытками осушения. Если получится в новостройках, есть надежда, что запал не пройдет и его хватит для остального города.

Атырау - Тамара СУХОМЛИНОВА

Вопрос об отсутствии в Атырау централизованной дренажной системы встал остро в 2015–2016 годах, когда город был подтоплен в результате обильных и затяжных осадков. Настоящее бедствие потерпели жители частного сектора, дома которых оказались затопленными.

Впервые вопрос о необходимости строительства новой ливнево-дренажной системы поднял аким Атырауской области в 2001–2002 годах Серикбек Даукеев. При нем в пилотном режиме была построена дренажная система в 10 экспериментальных районах города. Она функционирует в настоящее время. Общая протяженность построенных в начале 2000-х годов дренажных линий составляет 11,8 км. Это самотечный дренаж, опорный коллектор, ливневая канализация. Обслуживанием линий занимается КГП «Атырау Су Арнасы». На эти работы из местного бюджета на текущий год выделено 8 млн тенге.

Осложняет ситуацию высокий уровень грунтовых вод, а также отсутствие централизованной канализационной системы в частном секторе.

Специалисты ТОО «Атыраугидрогеология» после подтоплений города в 2015–2016 годах на собственные средства провели эксперимент, в результате которого была разработана и запатентована система так называемого комбинированного дренажа. Основная идея данного метода заключается в определении наиболее низких точек рельефа, куда поступает больше всего воды и строительстве там вертикальных скважин для откачки грунтовых вод. При таком подходе отпадает необходимость строительства дорогостоящей системы горизонтального дренажа на территории всего города, где в некоторых районах с учетом уже имеющихся застроек и коммуникаций это довольно проблематично, а в некоторых случаях даже невозможно.

Городские власти изучили существующую проблему, предложения специалистов и опыт других городов. В результате проведенной работы на территории города выявлено 59 проблемных участков. А предлагаемые варианты оказались не по карману местному бюджету. Только разработка технико-экономического обоснования для проекта по возведению дренажной системы обошлась бы городу в миллиард тенге. Пока было решено начать ее строительство на 10 проблемных участках. Работы начались в 2017 году и производятся ТОО «АтырауИнжСтрой». Из бюджета на это было выделено около 190 млн тенге. В эксплуатацию объекты планируется сдать в июле 2018 года.

«Ливневая система представляет собой открытые и закрытые лотки по краям улицы для сбора поверхностных вод. Оттуда вода поступает в дренажные колодцы, далее в канализационные насосные станции, после чего направляется на поля испарения», – пояснил «Къ» заведующий производственно-техническим сектором городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акесен Ибрагимов.

Также он подчеркнул, что строительство такой системы водоотвода нецелесообразно в массивах с частными застройками.

«В этих районах отсутствует централизованная канализационная система. Дороги узкие. И стоимость строительства крайне высока. У 98% домовладельцев установлены дырявые септики, что становится причиной повышения уровня грунтовых вод на данных участках. В настоящее время мы видим решение проблемы в строительстве канализационной системы в частном секторе. В 11 таких жилых массивах уже спроектировано строительство канализационной системы. Сейчас проект проходит экспертизу. Пока думаем так решить проблему на этих участках», – заключил г-н Ибрагимов.

Астана - Жанболат МАМЫШЕВ

Протяженность сетей водоотведения в Астане составляет 735 км. При этом средняя степень износа сетей водоотведения – 40%. Общая мощность существующих канализационных очистных сооружений (КОС) по очистке сточных вод составляет 254 тыс. кубических метров ежесуточно. Во избежание паводков и стихийных наводнений в городе реализуется проект «Развитие системы ливневой канализации в городе Астане».

Акиматом города совместно с Азиатским банком развития (АБР) планируется выполнить строительство КОС-2 через механизм государственно-частного партнерства. Срок завершения концепции – июнь 2018 года. Также совместно с АБР в рамках одобренной технической помощи проводится разработка проекта «Мастер-план по интегрированному управлению водными ресурсами города Астаны». Проектом предусмотрена реализация комплекса мероприятий по регулированию и использованию поверхностных и подземных вод (паводковые, дренажные, ливневые, грунтовые, сточные воды) на водных объектах и гидротехнических сооружениях рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак, озер Майбалык, Большого и Малого Талдыколя, Астанинского водохранилища, контррегулятора, канала «Нура – Ишим». Разработку мастер-плана планируется завершить в апреле 2019 года.

До конца 2018 года в государственном учреждении «Управление коммунального хозяйства города Астаны» планируют сдать в эксплуатацию очистные сооружения в микрорайоне Акбулак и в районе железнодорожного вокзала. До конца 2019 года ОС будут сданы: в жилом массиве Тельмана, микрорайоне «Жастар»; до конца 2020 года – на улице Кудайбердыулы и в жилом массиве Ильинка. Вместе с тем, согласно этим планам, значительные территории города останутся без ливневой канализации.

В акимате признают, что действующей мощности КОС недостаточно не только в перспективе развития города, но и в настоящее время – в так называемые пиковые периоды. Особенно это заметно на примере работы сетей столичной ливневой канализации. После любого хорошего дождя вода просто скапливается на поверхности более низких участков дорожной инфраструктуры. В качестве примера можно привести ситуацию, которая произошла в мае 2015 года, когда за три дня выпало 68 мм осадков при месячном нормативе 34 мм. В результате в микрорайоне Акбулак, а также по проспекту Момышулы десятки машин потеряли госномера в огромных лужах, а многие автомобили, включая «Шевролет Нива», глохли, пытаясь проехать эти «городские озера». Традиционно огромные и глубокие лужи собираются также на большом участке ул. им. А. Иманова, в районе правобережной части моста, идущего с ул. Сыганак. Аналогичная ситуация и в районе дорожной развязки, ведущей с ул. Амман и проспекта им. Кошкарбаева в сторону левого берега реки Есиль и Дома министерств. Эти лужи временами также занимают перекресток проспекта Мангилик Ел (бывшая Орынбор) и ул. им. Кунаева, а на следующем перекрестке возле Дома министерств – угол ул. Достык и проспекта Мангилик Ел.

На всех этих дорогах вода долгое время не уходит с поверхности, причем не только в случае пиковых атмосферных осадков, но и после любого дождя. Из-за этого в том же районе Дома министерств, и на многих других участках, попадающих в зону подтопления, регулярно работают АС-машины, которые выкачивают воду из луж. Для ускорения процесса им помогают коммунальные работники, которые метлами метут воду в направлении работающего насоса АС-машины.

Павлодар - Ирина АДЫЛКАНОВА

В Павлодаре всем миром спасают одноэтажный район и спешно бурят скважины, чтобы избежать подтоплений в будущем. Но в зоне риска находятся и другие участки.

200 домов в микрорайоне, прозванном Вторым Павлодаром, этой весной настигло бедствие. Грунтовые воды поднялись так, что на несколько недель заполнили подполы, погреба и огороды частных жилых строений. Погибли насаждения, покосились или отсырели некоторые постройки. По словам жителей этого района, они не раз обращались в городской акимат, поднимая вопрос о повышении уровня подземных вод после обильных осадков. Но ответной реакции не получали.

В 2018-ом накопление влаги стало критическим, а терпение жителей, наоборот, иссякло. Они записали видеообращению к президенту страны, а также попросили местные власти объявить режим ЧС и выделить средства на устранение последствий. Чрезвычайной ситуацию не назвали, но помощь оперативно организовали: принялись за откачку воды, создали штаб для координации действий, приема заявлений от граждан и сбора/распределения помощи.

Сейчас дома и участки высыхают, а жители Второго Павлодара задаются вопросом – не повторится ли история в следующем году? На регулярных рабочих встречах их успокаивают, предоставляя отчеты о найденных технических решениях, принимаемых, чтобы в будущем беда не вернулась.

«В настоящее время пробурены и задействованы две эксплуатационные скважины для перекачки грунтовых вод в коллектор по ул. Димитрова. ТОО «Павлодаргидрогеология» ведутся работы по бурению еще пяти скважин – так выстраиваем систему вертикального дренажа. Ее рекомендовано подключать в весенний и летний периоды. Кроме того, на следующей неделе будет объявлен конкурс по разработке проектно-сметной документации для строительства центрального коллектора для этого района», – говорит представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Павлодара Николай Казанин.

Отводом грунтовых и сточных вод, по мнению госорганов, проблемы данного микрорайона решить удастся. С ними согласен ветеран гидрогеологии, почетный разведчик недр РК Эдуард Лушин. Но он не перестает убеждать: успокаиваться на этом власти не должны. Ведь не один микрорайон находится в зоне риска. Это подтверждает многолетний мониторинг. «На отдельных, довольно больших площадях городской территории прослеживается близкое залегание глины и небольшая мощность водоносных горизонтов. Вторая природная причина – превышение многолетней нормы осадков, особенно, если обильные снега и дожди наблюдаются несколько сезонов подряд. И, наконец, техногенный фактор. В Павлодаре давно отстроены центр, набережная, проложены канализационные, тепловые, водопроводные сети. И большая часть коммуникаций проложена параллельно Иртышу. Когда поток воды после осадков идет к реке, то трубы преграждают ему путь. Закладка сетей проходила в те годы, когда уровень грунтовых вод был низкий. Сегодня ситуация изменилась, нашему городу нужны дренажи. Ждать, пока прижмет, больше не стоит», – говорит специалист.