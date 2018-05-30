Почему во Всемирном рейтинге не нашлось места казахстанским вузам?

Расположенниый в эмирате Рас-эль-Хайма Центр мировых рейтингов университетов (CWUR) в очередной раз ранжировал 1 000 лучших высших учебных заведений мира. Как и ранее казахстанских вузов в нем нет. Правильно это или нет? Мнения экспертов «Къ» неоднозначны.

Свое ранжирование лучших вузов мира расположенный в свободной экономической зоне Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) Центр мировых рейтингов университов (CWUR) регулярно публикует с 2012 года, непосредственно в канун массового поступления молодых людей в высшие учебные заведения. Сначала исследователи из Эмиратов определяли 100 лучших университетов мира, а с 2014 года довели их число до тысячи.

Америка впереди планеты всей

Интересно, что все эти годы первая десятка лидеров практически не меняется. Ее можно назвать американско-британской. На первом месте обязательно стоит американский Гарвадский университет, далее идут Стэнфорд или Массачусетский технологический, за ними следуют британские Кэмбридж и Оксфорд, к которым периодически подтягиваются Калифорнийский университет Беркли, Принстон из штата Нью-Джерси, Колумбия из Нью-Йорка, Калифорнийский технологический интститут, университет Чикаго или знаменитый частный Йель.

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Высшие учебные заведения других стран появляются в рейтинге от CWUR только во втором, а то и в третьем десятке ранжирования. Правда, и в этом случае речь идет только о странах так называемой «развитой демократии». Например, в новом исследовании за 2018 год на 12-м месте расположился Токийский университет (Япония), на 17-м - университет города Торонто (Канада), на 26-м - университет Киото (Япония), на 28-м - Высшая техническая школа Цюриха (Швейцария), на 29-м - Парижский университет Сорбонна, основанный еще XIII веке.

Наступающий Китай и Таллин с Вильнюсом

Обращает на себя внимание и растущая привлекательность китайских вузов. Если в 2012 году ни один из университетов КНР не вошел в рейтинг CWUR, то уже в 2014 году Пекинский университет оказался на 55-ом месте. Вместе с ним тогда в тысячу лучших высших учебных заведений мира вошли еще 84 китайских университета. В рейтинге 2018 года их уже 108, позволяя Китайской Народной Республике по степени привлекательности своего образования расположиться на 2-ом месте после Соединенных Штатов, у которых во Всемирный рейтинг вошли 213 высших учебных заведений.

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Присутствуют в новом рейтинге лучших университетов мира и семь высших учебных заведений из стран бывшего Советского Союза. Их немного. Пять из них находятся в России. Это Московский государственный университет имени Ломоносова (126-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (541-е место), Московский физико-технический институт (556-е место), Новосибирский государственный университет (595-е место) и образованный на базе Московского инженерно-физического института Национальный исследовательский ядерный университет (733-е место). Еще два вуза из стран Балтии: Тартуский университет получил во Всемирном рейтинге вузов 490-е место, а Вильнюсский университет - 748-е место.

Забытый Казахстан

Высших учебных заведений из Казахстана в рейтинге тысячи лучших университетов мира нет и никогда не было. Более того, если внимательно изучить исследования CWUR из эмирата Рас-эль-Хайма, то получается, что качество отечественного высшего образования хуже, чем в Латинской Америке и в Африке?! Достаточно сказать, что в обновленный Всемирный рейтинг университетов от Южной Америки вошли 20 вузов из Бразилии, 4 из Чили, 3 из Аргентины и Колумбии и один университет из Уругвая. Африканский контитент представлен семью высшими учебными заведениями из ЮАР и четырьмя университетами из Египта. По одному вузу представлены Нигерия и Уганда.

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Честно говоря, мало верится, что казахстанские студенты в своих альма-матер получают знания ниже качеством, нежели их сверстники из университетов Лагоса, Монтевидео или Кампалы. Тем более, что в СМИ как-то не появлялась информация о стремлении Нигерии, Уругвая и Уганды войти хотя бы в 50 самых развитых стран мира. Потому невольно и возникает подозрение, что рейтинг от CWUR составлен не совсем корректно, а значит и верить ему особо не стоит. С вопросом о доверии к очередному Всемирному рейтингу университетов редакция «Къ» обратилась к известным представителям бизнес-кругов Казахстана Ерлану Оспанову и Айдану Карибжанову, а также основателю и руководителю образовательного фонда «Талапкер» Дидару Марданову.

О науке речи нет

По мнению Дидара Марданова, который ранее работал деканом в алматинском университете «Нархоз», выводам Центра мировых рейтингов университов можно вполне доверять. «Большинство вузов, особенно американских, которые вошли в этот рейтинг, тесно интегрированы с экономикой своих стран. В них студенты с самого первого курса занимаются различными нучными исследованиями, за что получают патенты. О наших университетах такого сказать нельзя. Выпускник казахстанского вуза вынужден интегрироваться в экономику самостоятельно. Как правило, университеты уже не принимают участия в его жизни. Существует очень много системных, объективных и субъективных элементов, делающих наши высшие учебные заведения слабыми. К тому же у казахстанских государственных вузов нет хорошего менеджмента, а у частных - нет ресурсов», - заметил в беседе с «Къ» Дидар Марданов, отметив, что казахстанские университеты выпускают на рынок работников, тогда как лучшие зарубежные вузы, в первую очередь, продают на рынки продукты своей научной работы. «Ни о какой науке, ни о каких-либо продуктах научной деятельности в наших университетах речи нет. Что напрямую и отражается на их отсутствии в рейтингах лучших вузов мира», - подчеркнул Марданов.

Все зависит от человека

Доверяет опубликованному CWUR рейтингу и успешный казахстанский бизнесмен Айдан Карибжанов. Правда, в своем комментарии «Къ» он это сделал с некоторой оговоркой. «Престиж университета - большая условность. Есть нишевые ситуации. Гарвард - это для американских юристов, а МГИМО - для российских дипломатов. Остальное уже от человека зависит», - отметил Айдан Карибжанов, заметив, что раз в Казахстане, например, не взрываются теплоэлектростанции, то можно говорить о работающих там качественно подготовленных инженерах, чего нельзя сказать о казахстанских судьях.

Такая же ситуация, по его наблюдению и с приемом специалистов на работу. «При выборе работника все зависит от его специальности. Условно говоря, выпускник химического факультета МГУ мне больше подойдет. А экономического или философского факультета - вряд ли», - поделился своим мнением с «Къ» Айдан Карибжанов, считающий, что «проблема не в образовании, а в обществе в целом».

Любопытные критерии

Несколько иной точки зрения по отношению к опубликованному Всемирному рейтингу вузов придерживается генеральный директор инвестиционной группы компаний «Верный Капитал» Ерлан Оспанов. По его наблюдениям, 70 процентов рейтингов базируются на качестве исследований в вузах: «Этот не исключение. Все рейтинги субъективные. Ставят оценки друг другу». Обратил внимание «Къ» Ерлан Оспанов и на довольно интересный критерий, в соответствии с которым растет рейтинг того или иного университета - «сколько студентов стали CEO в топ крупнейших компаний мира». «Логично, что выпускники американских вузов становятся CEO глобальных компаний, так как большинство из них тоже американские», - отметил Ерлан Оспанов, заметив, что и остальные семь пунктов «надежных показателей для ранжирования лучших университетов мира» от CWUR вызывают определенные сомнения.

Кстати, по словам Ерлана Оспанова, как работодатель он в последнюю очередь и за редким исключением смотрит на то, кто какой вуз окончил. «На первом месте компетенции. Образование - must have (не приоритет, главное, чтобы имел - «Къ»).

Между тем, изучая рейтинг от CWUR, невольно обращаешь и на еще ряд интересных моментов. Входящие в первые топ-20 лучших университетов мира вузы США, Великобритании, Канады и Японии просят за обучение достаточно солидные деньги. К примеру, год обучения в Гарварде обойдется в пределах $65 тысяч, а средняя стоимость года учебы в Кембридже в зависимости от факультета составит от £12 тысяч до £24 тысяч. Хорошо попросят и в Канаде, и в Японии. В то же время, если студент показывает хорошие результаты, все эти вузы готовы предоставить ему бесплатное образование. Скажете, что налицо «кража мозгов»? Не ошибетесь. Тем более, что качественное образование желают получить граждане любой страны. Соответственно, подобные рейтинги очень хорошо «помогают» сделать правильный выбор…