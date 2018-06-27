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Почти на треть вырастет число студентов-иностранцев в казахстанских вузах

27.06.2018 13:23   552   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

В сентябре текущего года количество иностранных студентов, обучающихся в казахстанских высших учебных заведениях, вырастет почти на треть, сообщил 27 июня президент АО «Центр международных программ» Жанболат Мелдешов.

«Количество иностранных студентов на сегодня достигает 14 тысяч, в прошлом году эта цифра была 13 тысяч. Уже в сентябре этого года, по нашим прогнозам, количество иностранных студентов, обучающихся в Казахстане, достигнет 20 тысяч – это хорошая цифра», - сказал Мелдешов на пресс-конференции в правительстве.

Он подчеркнул, что привлечение иностранных студентов в казахстанские вузы является одной из задач возглавляемой им организации, и подчеркнул, что перед центром ставится задача увеличить количество иностранных студентов до 50 тысяч человек.

«Это позволит местным университетам пригласить лучших профессоров и таким образом стать образовательным хабом по примеру Малайзии, где открываются филиалы лучших вузов в мире, можно приехать и получить диплом лучших университетов. То же самое планируется сделать в Казахстане, в Астане», - считает глава центра.

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Одновременно он сообщил о том, что в рамках реализации международных соглашений количество грантов для казахстанцев для обучения за рубежом было увеличено в 2,6 раза.

«На сегодняшний день у нас 20 тысяч таких грантов, до конца следующего года их количество должно достигнуть 40 тысяч», - уточнил он.

В свою очередь, вице-министр образования и науки Талгат Ешенкулов сообщил о том, что для повышения эффективности программы «Болашак» по обучению казахстанских студентов за рубежом МОН готовит ряд изменений в ее правилах.

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«Для участия в отборе планируется внедрение процедур онлайн-тестирования на региональном уровне, для качественного отбора претендентов планируется повышение требований к знанию английского языка для претендентов на магистратуру до 6,0 IELTS и выше - по квотным категориям. Мы планируем в связи с повышением требований к знанию английского языка с 2025 года отменить все существующие квотные категории в рамках стипендии», - пояснил Ешенкулов.

Он также отметил, что в настоящее время 85% выпускников программы «Болашак» работают в Астане и в Алматы и лишь 15% - в регионах. Для устранения этой диспропорции, по его словам, внедрены некоторые послабления для выпускников программы, отправляющихся работать в регионы, в частности, сроки отработки президентской стипендии для обучения за рубежом для таких выпускников сокращены до 3 лет против пятилетней отработки выпускников, работающих в Астане и в Алматы.

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