Подозреваемые в изнасиловании мальчика в ЮКО взяты под защиту государства

Подозреваемые в изнасиловании семилетнего мальчика из Южно-Казахстанской области дети взяты под защиту государства, сообщила уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева на пресс-конференции 16 марта.

«Я ни с кем: ни со сторонами уголовного процесса, ни со следователем, ни с кем не встречалась. Я видела следователя только один раз, когда он ознакамливал в присутствии меня полностью вслух обоих представителей – и тетю, и бабушку, с условиями взятия ребенка под опеку государства, под защиту государства. Он зачитывал это при мне. Больше ни с кем из следствия не встречалась. Документов не видела. При назначении экспертизы не присутствовала. Знаю, что экспертиза назначена, как мне сказали, и знаю, что все дети взяты под защиту государства. И подозреваемые в совершении данного правонарушения дети, которые говорят, что насиловали этого малыша», - сказала Загипа Балиева.

Балиева отметила, что не видела видео с участием бабушки мальчика.

Также уполномоченный по правам ребенка оставила без комментариев вопросы по увольнению каких-либо сотрудников, а также сообщила, что не знает лично никого из сотрудников различных органов и учреждений и не знает об их родстве.

Загипа Балиева постарается участвовать в медэкспертизе состояния ребенка из ЮКО

Она отметила, что доступ к ребенку не ограничен, ограничены лишь возможности общения на определенные темы.

«Доступ к ребенку не ограничен. Он ограничен только в том плане, что ребенку нельзя задавать вопросы по следствию, нельзя задавать вопросы ребенку по предмету рассмотрения следствием, как сказать правильно, по тому событию, которое было в отношении него совершено. А так, пожалуйста, он вчера ходил в магазин, сегодня после обеда он пойдет на Байтерек, пройдет медицинское обследование. Хотите встретиться с ним, пожалуйста, но вопросы вы ему задавать не можете», - сказала Балиева.

По ее словам, нужно подождать результатов новой экспертизы.

«Результаты экспертизы. Давайте еще раз раз и навсегда выясним ситуацию. Мы должны с вами думать о ребенке. Мы должны думать о его здоровье. Я надеюсь, в зале все с этим согласны. Нужно провести одну комплексную полноценную экспертизу, которую назначил сейчас следователь», - сказала она.

По ее информации, к результатам экспертизы должны иметь доступ представители обеих сторон.

«Чтобы результаты экспертизы, когда кого-то не устроят, не обжаловали и не говорили, что она проведена незаконно, и ребенок опять подвергся проведению экспертизы. Результат экспертизы, я думаю, следствие доведет до широкой общественности. Вопросы к следствию», - сказала Балиева.

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