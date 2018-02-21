Подозреваемые в краже 1 млрд тенге у граждан Китая арестованы

Алмалинский районный суд Алматы выдал санкцию на арест двух казахстанцев со сроком 2 месяца, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

«Санкция на арест выдана в отношении руководителей ТОО «Базис Алатау» Набиевой Г., 1958 года рождения, и Баймухановой Б., 1961 года рождения. Они подозреваются в совершении преступления по пункту 2 части 2 статьи 307 «Организация незаконого игорного бизнеса, совершенная руппой лиц по предварительному сговору» и по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере», - отметили в пресс-службе Алматинского суда.

Срок ареста исчисляется с 18 февраля 2018 года.

В настоящее время, как отметили в городском суде, в отношении этих двух и других подозреваемых проводится досудебное расследование по факту мошенничества в отношении трех граждан Китая: Хэ Хан Вей, Линь Нуцзы и Ван Джунь.

Как сообщалось ранее, генпрокуратура РК начала досудебное расследование в отношении руководителей ТОО «Базис Алатау» по факту мошенничества в отношении трех граждан КНР.

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Согласно материалам досудебного расследования, данные подозреваемые в хищении под предлогом оказания содействия в заключении договоров на строительство инвестиционных объектов и аренду земельных участков на территории МЦПС «Хоргос», а также в выдаче разрешения на ведение игорного бизнеса. Путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства названных граждан КНР в сумме 1 млрд тенге.