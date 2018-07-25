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Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам» в Караганде

25.07.2018 13:55   652   0 Автор: Валерия СЕРГЕЕВА

Полицейские ищут вандалов, разграбивших «Памятник погибшим шахтерам», установленный на площади центрального парка отдыха Караганды, сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

«По факту повреждения «Памятника погибшим шахтерам» в Караганде начато досудебное расследование по статье 294 УК РК «Вандализм». Сотрудниками полиции принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых», - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков.

Как сообщили в полиции, уже допрошены свидетели и очевидцы с целью получения информации, способствующие раскрытию данного преступления. На раскрытие уголовного дела ориентирован весь личный состав органов внутренних дел города Караганды.

Памятник подвергся разрушению в ночь с 22 на 23 июля, неизвестные украли со страниц на гранитной Книге памяти буквы, разворотили плиты и пытались их унести, однако утащить их далеко не смогли

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В управлении парками Караганды сообщили, что уже занялись восстановлением памятника. В одной из фирм Темиртау заказали гранитные плиты, которые изготовят по тому же размеру и цвету, что и на монументе.

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Кроме того, решено изготовить буквы для надписей из антивандального материала - стеклопластика. Памятник погибшим горнякам был установлен в Караганде в 2006 году.

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Площадь под монумент выделили в Центральном парке культуры и отдыха. Появлению монумента предшествовали трагические события в Карагандинской области, на шахте «Шахтинская» АО «АрселорМиттал Темиртау» произошел взрыв, унесший жизни двадцати трех горняков. Это случилось за два года до установки монумента.

Открытие памятника в Караганде происходило с участием президента Назарбаева. Торжественная церемония открытия монумента собрала несколько тысяч человек, отдать дань памяти погибшим горнякам приехали сотни шахтеров и металлургов.

Напомним, одна из надписей на плитах монумента гласила, что памятник установлен по поручению главы государства шахтерами АО «АрселорМиттал Темиртау». Вторая надпись была цитатой из «Гимна шахтеров» Владимира Высоцкого, ее отобразили на двух языках.

Как сообщили рабочие, на восстановление памятной композиции в парке понадобится несколько недель.

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Рахман Алшанов
член Общественного совета Алматы

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