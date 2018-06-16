Полицейского уволили из-за невыписки штрафа в Алматы

Сотрудник дорожно-патрульной полиции Алматы уволен из-за того, что не привлек нарушительницу правил парковки к административной ответственности, сообщает пресс-служба ДВД города Алматы.

Факт непривлечения к ответственности выявлен в ходе проведения мероприятий сотрудниками управления собственной безопасности ДВД города Алматы. Установлено, что старший инспектор службы СБ ДПП при УАП ДВД не привлек к ответственности женщину, которая на пересечении улиц Кунаева и Шевченко припарковала свой автомобиль в неустановленном месте.

В ходе служебного расследования водитель была опрошена. Показания участников подтверждены данными со служебного видеорегистратора инспектора.

«Согласно решению дисциплинарной комиссии ДВД, за увод от административной ответственности сотрудник полиции уволен из ОВД Республики Казахстан. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в допущение подчинёнными дисциплинарного проступка, вследствие отсутствия контроля и недостаточной индивидуально-воспитательной работы с личным составом, командир взвода данного подразделения освобожден от занимаемой должности. Еще двум руководителям полицейского объявлены строгий выговор и выговор», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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