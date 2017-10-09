Полиция Алматы начала проверку технического состояния автобусов и машин

В Алматы сотрудники полиции оценивают внешний вид и соблюдение транспортом экологических норм.

Как отметил начальник Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов, сегодня главной задачей сотрудников полиции является организация и проведение постоянного контроля норм выбросов выхлопных газов и принятия мер воздействия к водителям транспорта, нарушающего природоохранное законодательство.

«Протоколы и изъятие номеров будем применять к незаконно переоборудованным транспортным средствам, а также к автобусам и такси, техническое состояние и конструкция которых не соответствует установленным требованиям безопасности дорожного движения», - сообщил он.

Так, проверке подвергаются все транспортные средства города.

Сотрудники полиции проверяют соблюдение норм токсичности и дымности, внешний вид ТС, соответствие цвета, законность использования рекламных изображений на транспортных средствах, техническое состояние автобусов, а также наличие свидетельств о техосмотре и правильное расположение госномеров.

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«Вместе с тем, соответствующими службами организованы проверки автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих пассажирские перевозки, на предмет соблюдения ими требований безопасности перевозок граждан. Особое внимание уделено техническому состоянию пассажирского транспорта в городе и соблюдению правил водителями, привлекаемыми к перевозкам детей»,- цитирует МИА «Казинформ» Жасулана Байкенова.

Ранее руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы отмечал, что с центральных улиц культурной столицы Казахстана исчезнут коптящие автобусы.