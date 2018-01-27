Полиция Алматы собрала более 1 млрд тенге на административных штрафах

По рейтингу полиции Алматы в числе самых «популярных» нарушений - использование мобильного телефона при управлении транспортным средством и непристегнутые ремни безопасности. Сумма административных штрафов составила более 1 млрд тенге.

Полиция Алматы составила рейтинг наиболее часто совершаемых мелких правонарушений. Следуя установке Главы государства о внедрении принципа «нулевой терпимости», в прошлом году местной полицейской службой ДВД города Алматы выявлено более 185 тысяч административных правонарушений. Всего сумма наложенных административных штрафов по "нулевой терпимости" составила 1, 3 млрд тенге.

В административных протоколах, наиболее частыми зафиксированными нарушениями стали: «пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном» по ст. 591 Кодекса РК «Об административных нарушениях» - 39 324 случаев , по ст. 593 не использование ремней безопасности - 44 696 протоколов, по ст. 505 нарушение правил благоустройства - 31 172 нарушений, по ст. 615 - нарушения правил дорожного движения пешеходами - более 16 тысяч случаев.