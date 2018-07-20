Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена

Задержан разыскивавшийся подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает пресс-служба МВД РК.

Второй подозреваемый, причастный к совершению убийства Дениса Тен 23-х летний уроженец Кызылординской области Кудайбергенов Арман Бурибаевич задержан сотрудниками полиции.

Задержание было проведено специально созданной следственно-оперативной группой МВМ и ДВД города Алматы в микрорайоне Аксай 2 около общеобразовательной школы №42, после широкомасштабных розыскных мероприятий.

Фото: пресс-службы МВД РК

Напомним, что по факту гибели Дениса Тен органами внутренних дел проводится досудебное расследование по части 2 ст.99 Уголовного кодекса РК - убийство в группе лиц, совершенное из корыстных побуждений.

В 20 часов вечера планируется проведение специального брифинга по факту задержания.

Как известно, полиция Алматы вела поиски подозреваемого в убийстве Дениса Тена - 24-летнего Армана Кудайбергенова, уроженца Кызылординской области. Ранее был задержан другой подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста - Нуралы Киясов, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. Он рассказал, как именно убил спортсмена.

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В присутствии адвоката он дал признательные показания, а после вместе с полицейскими побывал на месте гибели Дениса Тена, где рассказал о деталях преступления.

Напомним, 19 июля на пересечении улиц Байсеитовой и Курмангазы неизвестные нанесли ножевые ранения Денису Тену. Он побежал за преступниками, которые в этот момент снимали зеркала с его автомобиля. Во время борьбы преступники нанесли спортсмену несколько ножевых ранений и бросили.

Денис Тен скончался в больнице от большой потери крови.

Как сообщалось ранее, убийцам известного казахстанского фигуриста Дениса Тена грозит пожизненное заключение.

По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, назначен ряд экспертных исследований.

Уголовное дело находится на контроле Генерального Прокурора и Министра внутренних дел Республики Казахстан.